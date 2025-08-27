ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا

كشفت صحيفة ماركا على اختيار برشلونة لملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا في الدوري.

ومن المقر أن يلتقي برشلونة مع فالنسيا يوم الأحد 14 سبتمبر في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

ويأتي اختيار برشلونة للملعب في ظل عدم اكتمال جاهزية ملعب كامب نو للافتتاح حتى الآن.

وفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو فإن رابطة الدوري الإسباني لا تمانع خوض برشلونة للمباراة على ملعب يوهاين كرويف.

وستقوم الرابطة بإنشاء لجنة للتحقيق من استيفاء الملعب لكافة الشروط المتعلقة بالجوانب الأمنية وبوابات الدخول ومنطقة الصحافة وإضافة تقنية الفيديو.

وقد يتم تثبيت تقنية الفيديو بشكل مؤقت ولكن بشرط أن يقدم النادي طلبا قبل المباراة بوقت كافي.

ومن المنتظر أن يلعب فريق سيدات برشلونة مباراة على نفس الملعب بنفس اليوم وهو ما قد يتعارض مع موعد مباراة فالنسيا.

ويتسع ملعب يوهان كرويف لـ 6 آلاف مشجع وهو مخصص في الأصل لخوض مباريات فريق السيدات والفريق الثاني لبرشلونة.