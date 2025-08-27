وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

رافينيا - البرازيل - فنزويلا

يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان في شهر أكتوبر المقبل.

وضمن منتخب البرازيل بشكل رسمي تأهله لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل السامبا المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن الإكوادور الثاني.

أخبار متعلقة:
قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد تقرير: ليس فينيسيوس فقط.. أنشيلوتي يستبعد رودريجو من قائمة البرازيل جلوبو: أنشيلوتي يتجه لاستبعاد فينيسيوس من قائمة البرازيل لا جديد.. تتويج سيدات البرازيل بلقب كوبا أمريكا بعد مباراة ماراثونية

وتُختتم في شهر سبتمبر المقبل تصفيات كأس العالم 2026 إذ سيلتقي مع تشيلي وبوليفيا.

وسيخوض منتخب البرازيل المواجهة الودية الأولى يوم 10 أكتوبر ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سول.

ثم سيحل ضيفا على اليابان في العاصمة طوكيو يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويتولى تدريب السامبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي قاد البرازيل في التوقف الدولي الماضي.

وخلالها تعادل منتخب البرازيل مع الإكوادور 0-0 والفوز على باراجواي 1-0.

وجاءت قائمة البرازيل في سبتمبر المقبل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - بينتو (النصر) - هوجو سوزا (كورنثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما) - فانديرسون (موناكو) - أليكس ساندرو (فلامنجو) - كايو هنريكي (موناكو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ميجاليس (أرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أليكساندرو (ليل) - فابريسيو برونو (كروزيرو)

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جويلينتون (نيوكاسل) - لوكاس باكيتا (وست هام)

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - كايو جورجي (كروزيرو) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - رافينيا (برشلونة) - ريتشارلسون (توتنام) - جواو بيدرو (تشيلسي)

البرازيل منتخب البرازيل كوريا الجنوبية اليابان
نرشح لكم
مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات بوسكيتس: أنا أقرب للاعتزال حاليا من الاستمرار في كرة القدم أنشيلوتي: يمكن لنيمار ورودريجو الاتصال بي لمعرفة سبب استبعادهما.. وأريد التعرف على باكيتا قائمة البرازيل - عامان بدون نيمار وغياب لاعبي ريال مدريد جلوبو: إصابة نيمار في الفخذ.. وسانتوس يبلغ الاتحاد البرازيلي قبل استدعائه رائعة الكوري.. سون ومولر يفتتحان أهدافهما بالدوري الأمريكي الظهور الأول.. وسام أبو علي يشارك بديلا في خسارة كولمبوس كرو بالدوري الأمريكي في غياب ميسي وتشكيل أغلبه من البدلاء.. إنتر ميامي يتعثر أمام دي سي يونايتد بقيادة فايلر
أخر الأخبار
أحد فرق الدرجة الرابعة.. جريمسبي تاون يطيح بمانشستر يونايتد من كأس الرابطة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مواجهات نارية منتظرة - بالموعد والقناة الناقلة.. نظام قرعة دوري أبطال أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
اكتمل العدد - بنفيكا يطيح بـ فنربشخة.. وكلوب بروج يكتسح رينجرز في تمهيدي أبطال أوروبا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
"أخطاء فادحة غيرت النتيجة".. كهرباء الإسماعيلية يتقدم بشكوى رسمية ضد حكم مباراة سموحة 3 ساعة | الدوري المصري
"الهداف التاريخي وصل".. عمر السومة ينضم إلى الحزم السعودي 3 ساعة | ميركاتو
الأهلي: لجنة برئاسة الخطيب لمتابعة قضية الدوري.. والانتخابات قد تقام هذا العام 3 ساعة | الكرة المصرية
تقرير: مقابل 6 ملايين يورو.. أهلي جدة يحسم صفقة لاعب فلامنجو 3 ساعة | ميركاتو
تعيين شادي البرقوقي مستشارا قانونيا لمجلس إدارة الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512131/وديتان-لمنتخب-البرازيل-في-آسيا-شهر-أكتوبر-المقبل