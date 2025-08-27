وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل

يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين ضد كوريا الجنوبية واليابان في شهر أكتوبر المقبل.

وضمن منتخب البرازيل بشكل رسمي تأهله لنهائيات كأس العالم 2026.

ويحتل السامبا المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن الإكوادور الثاني.

وتُختتم في شهر سبتمبر المقبل تصفيات كأس العالم 2026 إذ سيلتقي مع تشيلي وبوليفيا.

Temos amistosos vindo por aí! 🇧🇷 Em outubro, a Seleção Brasileira entra em campo para dois grandes amistosos na Ásia: 🔥 Coreia do Sul 🆚 Brasil 🔥 Japão 🆚 Brasil Do outro lado do mundo, mas com a mesma energia de sempre: jogar bonito e emocionar o nosso país💛💚 pic.twitter.com/eqJJ8y1dhZ — brasil (@CBF_Futebol) August 26, 2025

وسيخوض منتخب البرازيل المواجهة الودية الأولى يوم 10 أكتوبر ضد كوريا الجنوبية في العاصمة سول.

ثم سيحل ضيفا على اليابان في العاصمة طوكيو يوم 14 أكتوبر المقبل.

ويتولى تدريب السامبا الإيطالي كارلو أنشيلوتي والذي قاد البرازيل في التوقف الدولي الماضي.

وخلالها تعادل منتخب البرازيل مع الإكوادور 0-0 والفوز على باراجواي 1-0.

وجاءت قائمة البرازيل في سبتمبر المقبل:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول) - بينتو (النصر) - هوجو سوزا (كورنثيانز)

الدفاع: ويسلي (روما) - فانديرسون (موناكو) - أليكس ساندرو (فلامنجو) - كايو هنريكي (موناكو) - دوجلاس سانتوس (زينيت) - جابرييل ميجاليس (أرسنال) - ماركينيوس (باريس سان جيرمان) - أليكساندرو (ليل) - فابريسيو برونو (كروزيرو)

الوسط: أندري سانتوس (تشيلسي) - برونو جيماريش (نيوكاسل) - كاسيميرو (مانشستر يونايتد) - جويلينتون (نيوكاسل) - لوكاس باكيتا (وست هام)

الهجوم: إستيفاو (تشيلسي) - جابرييل مارتينيلي (أرسنال) - كايو جورجي (كروزيرو) - لويز هنريكي (زينيت) - ماتيوس كونيا (مانشستر يونايتد) - رافينيا (برشلونة) - ريتشارلسون (توتنام) - جواو بيدرو (تشيلسي)