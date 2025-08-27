بعد التمرد على ناديه.. سكاي: حمزة إكمان إلى ليل الفرنسي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 14:09

كتب : FilGoal

حمزة إجمان - مهاجم جلاسكو رينجرز

ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن المغربي حمزة إكمان مهاجم جلاسكو رينجرز وافق على الانتقال إلى ليل الفرنسي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن المهاجم المغربي ينتظر دفع ليل للشرط الجزائي في عقده قبل السفر إلى فرنسا للخضوع للفحص الطبي.

من المتوقع أن يوقع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا على عقد مدته 5 مواسم مع ليل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد إكمان مع رينجرز 10.4 مليون جنيه استرليني.

وبذلك نجح إكمان فيما سعى إليه بعد التمرد على ناديه مؤخرا، وفقا لتصريحات مدربه راسل مارتن.

إكمان تغيب عن تدريب ناديه جلاسكو رينجرز يوم الثلاثاء قبل مباراة الفريق في ملحق دوري أبطال أوروبا ضد كلوب بروج يوم الأربعاء رغم أنه لا يعاني من الإصابة.

وأضاف التقرير أن الفريق يعد نفسه لرحيله هذا الصيف.

وتعرض المغربي لهجوم شديد من جماهير نادي رينجرز بعد غيابه عن تعادل الفريق أمام سانت ميرين بالدوري الأسكتلندي.

وجلس إكمان على مقاعد البدلاء ولم يشارك في أي دقيقة بالمباراة.

وخرج راسل مارتن المدير الفني لفريق رينجرز الأسكتلندي مصرحا عقب المباراة: "حمزة إكمان رفض المشاركة في تعادل الفريق أمام سانت ميرين بسبب إدعاء إصابة لا نعلم عنها شيئا".

ويأتي ذلك بعد رفض نادي رينجرز عرضا من ناد فرنسي الأسبوع الماضي.

وكشف المدير الفني لفريق رينجرز أنه كان ينوي إشراك إكمان في المباراة لكنه اضطر لتصديق كلام اللاعب بإصابته في الفخذ أثناء الإحماء.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن اللاعب تعرض لهجوم كبير بسبب عدم مشاركته وتصريحات المدير الفني.

وأشار التقرير إلى أن هناك مطالبات بطرده من الفريق بعد تصرفه.

وتعادل رينجرز أمام سانت ميرين بهدف لكل منهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الأسكتلندي.

وتعثر رينجرز بالتعادل في المباريات الثلاثة حتى الآن.

