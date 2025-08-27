راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم سيبايوس

توصل نادي أولمبيك مارسيليا لاتفاق مع ريال مدريد من أجل ضم داني سيبايوس، وفقا لشبكة راديو مونت كارلو.

وأوضح التقرير أن ريال مدريد وافق على انتقال لاعبه داني سيبايوس إلى مارسيليا على سبيل الإعارة من إمكانية الشراء.

وأضاف التقرير أن إدارة مارسيليا تحسم الرتوش الأخيرة في الصفقة.

وتسعى إدارة النادي الفرنسي لحسم تفاصيل العقد الشخصي للاعب قبل إتمام الصفقة بشكل رسمي.

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.