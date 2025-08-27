تقرير: انتقال موهبة الجزائر إلى بنفيكا يتوقف على التأهل لدوري الأبطال

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 13:18

كتب : FilGoal

محمد أمين عمورة

وصل بنفيكا البرتغالي إلى مرحلة متقدمة من المفاوضات لضم الجزائري محمد أمين عمورة مهاجم فولفسبورج الألماني هذا الصيف، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن بنفيكا ينوي حسم ضم عمورة في حالة عبور عقبة فنربخشة في ملحق دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.

وتعادل بنفيكا مع فنربخشة بلا أهداف في لقاء الذهاب، ويأمل في العبور لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا من أجل زيادة دخله وتمويل الصفقة.

وذكر التقرير أن بنفيكا قدم بالفعل عرضًا بقيمة 27 مليون يورو للنادي الألماني.

لكن فولفسبورج يقدر مهاجمه الجزائري بـ40 مليون يورو، فاللاعب مرتبط بعقد حتى صيف 2029.

Image

وتألق عمورة في موسمه الأول بالدوري الألماني إذ سجل عشرة أهداف وصنع مثلهم.

وكان نادي فولفسبورج الألماني قد تعاقد مع عمورة قادما من سانت جيلواز البلجيكي في الصيف الماضي.

Image

وبدأ عمورة مسيرته الاحترافية في نادي وفاق سطيف الجزائري، ثم انتقل لفريق لوجانو في الدوري السويسري ولعب لمدة عامين وسجل 17 هدفًا.

وبعدها لعب في صفوف سانت جيلواز وأحرز معه 22 هدفا في 45 مباراة خلال موسم 2023/2024.

على الصعيد الدولي سجل عمورة 13 هدفا في 33 مباراة للمنتخب الجزائري.

محمد أمين عمورة فولفسبورج بنفيكا
