أحمد ياسر يعلن رحيله عن التحدي الليبي

أعلن أحمد ياسر رحيله عن فريق التحدي الليبي.

أحمد ياسر النادي : التحدي التحدي

وانتهى تعاقد ياسر مع التحدي بعد قضاء موسمين برفقة الفريق.

وكتب ياسر عبر حسابه على فيسبوك: "انتهى تعاقدي مع نادي التحدي الليبي، بعد قضاء عامين داخل معقل الفهود في بنغازي، عشت فيهما كل معاني الحب والمودة والدعم. شكرًا لجمهور التحدي، سأفتقدكم كثيرًا وأحبكم ".

"كما أشكر الأستاذ نجيب، رئيس النادي، على شخصيته الراقية التي تتسم بالاحترام، وخالص الامتنان للتحداوي الأصيل الأستاذ فرج حنيش الذي وقف إلى جانب النادي وضحى من أجل التحدي".

"وأوجه شكرًا خاصًا لأخي وابن التحدي الكابتن محمود الرملي، وكذلك جزيل الشكر لجميع اللاعبين. أحبكم جميعًا وأتمنى أن أراكم بخير قريبًا، وشكرًا لجميع اللاعبين، بحبكم وأشوفكم على خير جميعًا".

صاحب الـ 33 عاما شارك في 21 مباراة بقميص التحدي وتمكن من تسجيل 5 أهداف.