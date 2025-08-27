مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات

كشف خافيير موراليس المدرب المساعد في إنتر ميامي موقف ليونيل ميسي من المشاركة ضد أورلاندو سيتي في كأس الدوريات.

ويلتقي إنتر ميامي مع أورلاندو فجر الخميس في الثالثة والنصف صباحا في أولى مباريات نصف النهائي.

وقال خافيير موراليس المدرب المساعد في إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي: "جوردي ألبا وليونيل ميسي تدربا معنا وأكملا المران، سنرى كيف يشعران اليوم ثم سنتخذ القرار بشأن المشاركة في المباراة وعلينا الانتظار".

وأضاف "نأمل أن يتواجد ميسي في قائمة المباراة، علينا أن ننتظر كيف سيشعر اللاعب في الأيام التالية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أتوقع وجوده معنا لكن لم نقرر تواجده في قائمة اللقاء بعد".

وأتم "قرار مشاركة ميسي في المباراة مشترك، نستشير الطاقم الطبي وسنحاول فعل الأفضل للفريق وكذلك اللاعب خاصة ليو ميسي".

وتعرض جوردي ألبا للإصابة في ربع النهائي ضد تيجيريس أونال المكسيكي في الركبة، فيما لم يتعاف ميسي من الإصابة العضلية التي تعرض لها بشكل تام وفضل خافيير ماسكيرانو المدير الفني إراحته.

وفي حال حقق إنتر ميامي الفوز سيحجز بطاقة التأهل لكأس أبطال كونكاكاف للموسم الثالث على التوالي.