مدرب إنتر ميامي يكشف موقف ميسي وألبا من مواجهة أورلاندو في كأس الدوريات

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 12:44

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي يحتفل مع سواريز وألبا

كشف خافيير موراليس المدرب المساعد في إنتر ميامي موقف ليونيل ميسي من المشاركة ضد أورلاندو سيتي في كأس الدوريات.

جوردي ألبا

النادي : إنتر ميامي

ليونيل ميسي

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ويلتقي إنتر ميامي مع أورلاندو فجر الخميس في الثالثة والنصف صباحا في أولى مباريات نصف النهائي.

وقال خافيير موراليس المدرب المساعد في إنتر ميامي خلال المؤتمر الصحفي: "جوردي ألبا وليونيل ميسي تدربا معنا وأكملا المران، سنرى كيف يشعران اليوم ثم سنتخذ القرار بشأن المشاركة في المباراة وعلينا الانتظار".

وأضاف "نأمل أن يتواجد ميسي في قائمة المباراة، علينا أن ننتظر كيف سيشعر اللاعب في الأيام التالية بعد تعرضه لإصابة عضلية، أتوقع وجوده معنا لكن لم نقرر تواجده في قائمة اللقاء بعد".

وأتم "قرار مشاركة ميسي في المباراة مشترك، نستشير الطاقم الطبي وسنحاول فعل الأفضل للفريق وكذلك اللاعب خاصة ليو ميسي".

وتعرض جوردي ألبا للإصابة في ربع النهائي ضد تيجيريس أونال المكسيكي في الركبة، فيما لم يتعاف ميسي من الإصابة العضلية التي تعرض لها بشكل تام وفضل خافيير ماسكيرانو المدير الفني إراحته.

وفي حال حقق إنتر ميامي الفوز سيحجز بطاقة التأهل لكأس أبطال كونكاكاف للموسم الثالث على التوالي.

إنتر ميامي ليونيل ميسي كأس الدوريات
