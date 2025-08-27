بوسكيتس: أنا أقرب للاعتزال حاليا من الاستمرار في كرة القدم

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 12:31

كتب : FilGoal

لويس سواريز - سيرجيو بوسكيتس - إنتر ميامي

شدد سيرخيو بوسكيتس لاعب إنتر ميامي على أنه أصبح أقرب لاعتزال كرة القدم عن الاستمرار خلال الفترة الحالية.

سيرخيو بوسكيتس

النادي : إنتر ميامي

إنتر ميامي

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة أورلاندو سيتي فجر غدا الخميس في قبل نهائي كأس الدوريات.

وقال بوسكيتس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يوجد شيء رسمي حتى الآن عن تجديد العقد أو الاعتزال".

وشدد "عندما تركت برشلونة كنت أعرف أنني لن أعود إلى إسبانيا أو أوروبا من جديد في ذلك العمر".

وأضاف "أنا أقرب جدا من نهاية مسيرتي الكروية عن استكمالها".

وانضم بوسكيتس صاحب الـ 37 عاما إلى إنتر ميامي في 2023 بصفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع برشلونة.

سيرخيو بوسكيتس إنتر ميامي
