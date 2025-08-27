أليساندرو فلورينزي يعلن اعتزال كرة القدم

أعلن الإيطالي المخضرم أليساندرو فلورينزي اعتزال كرة القدم.

الظهير الأيمن الإيطالي ودع عالم كرة القدم في الـ34 من عمره.

وذلك بعدما انتهى مشواره مع ميلان بنهاية عقده هذا الصيف.

وقال فورينزي عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "شكراً جزيلاً لكرة القدم، لقد علمتني أن أحب جميع المشجعين، من أولهم إلى آخرهم دون استثناء".

وأضاف "لقد شجعني كل واحد منكم على التطور، وساعدني كل واحد منكم على النهوض من العثرات التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من هذه الرياضة، أنا ممتنٌّ للغاية".

وتابع "أود أن أشكر كل من رافقني في هذه الرحلة الطويلة، وخاصةً كل من يعمل بصمت خلف الكواليس، كل واحد منكم ترك بصمةً في حياتي. لولاكم لما كنتُ الشخص الذي أنا عليه اليوم".

View this post on Instagram A post shared by ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

وغاب الدولي الإيطالي عن الكثير من المباريات بسبب الإصابات.

وفاز فلورينزي بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي بقميص الروسونيري.

ولعب فلورينزي مع الفريق الأول لروما منذ 2012 وحتى إعارته في صيف 2019 إلى فالنسيا.

وقضي موسما واحدا مع الفريق الإسباني ثم عاد إلى روما الذي قرر إعارته إلى باريس سان جيرمان.

ومن ثم انتقل لميلان الذي لعب معه 4 مواسم.

وساهم فلورينزي في الفوز مع إيطاليا بلقب يورو 2020.