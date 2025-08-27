يد - سيف الدرع يتوج بأول لقب مع برشلونة

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 12:02

كتب : FilGoal

سيف الدرع - فريق برشلونة كرة يد

توج سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد بأول لقب مع فريقه الجديد برشلونة.

فقد حصد برشلونة لقب كأس كتالونيا بالفوز على جرانوليرز.

سيف سجل هدفين في الفوز الكبير بنتيجة 38-25 بالمباراة النهائية.

وكان برشلونة تأهل لنهائي كأس كتالونيا بعد فوزه الكبير على فريق جارسيا.

يذكر أن الدرع الصغير انتقل إلى برشلونة قادما من ليموج الفرنسي في صيف 2025.

إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد قبل أيام مشاركة برشلونة في كأس العالم للأندية ببطاقة دعوة.

وسيشارك 9 أندية في البطولة التي تستضيفها مصر أواخر سبتمبر المقبل.

في البداية تحددت 8 فرق، مع تبقي مقعد وحيد تم تحديدة عن طريق "وايلد كارد".

وبذلك سيظهر في البطولة سيف الدرع نجم منتخب مصر الذي انتقل لبرشلونة هذا الصيف.

إلى جانب رباعي فيزبريم يحيى الدرع وأحمد عادل وعلي زين وأحمد هشام "دودو".

فضلا عن لاعبي الأهلي والزمالك.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة اليد موعد إقامة بطولة العالم للأندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عبر موقعه الموعد من 26 سبتمبر حتى 2 أكتوبر موعدا لإقامة بطولة العالم للأندية.

وتستضيف مصر بطولة العالم للأندية لكرة اليد للمرة الثانية تواليا.

ومن المقرر أن تقام البطولة في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

سيف الدرع برشلونة
