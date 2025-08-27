دورتموند يستعير أنسيلمينو من تشيلسي

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 12:01

كتب : FilGoal

آرون أنسيلمينو

أعلن بوروسيا دورتموند تعاقده مع أرون أنسيلمينو مدافع تشيلسي.

وانتقل المدافع الأرجنتيني إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع عدم وجود بند أحقية الشراء.

صاحب الـ 20 عاما انتقل إلى تشيلسي قادما من بوكا جونيورز في بداية الموسم الماضي قبل أن يقضي الموسم معارا للفريق الأرجنتيني.

وتواجد أنسيلمينو بقائمة تشيلسي التي توجت بكأس العالم للأندية في أمريكا.

وسبق لأنسيلمينو المشاركة في مباراة واحدة ولمدة دقيقتين برفقة الفريق الأول لتشيلسي ومباراة ثانية مع فريق الشباب قبل الخروج على سبيل الإعارة.

وأصبح أنسيلمينو سادس صفقات دورتموند خلال الموسم الحالي بعد التعاقد مع باتريك دريفيس ودانييل سفينسون وكارني تشوكوميكا وجوب بيلينجهام، والتعاقد مع يان كوتو بشكل نهائي.

وبدأ دورتموند موسمه بالتعادل مع سانت باولي بثلاثة أهداف لكل فريق.

ويأتي التعاقد مع أنسيلمينو تعويضا لإصابة كل من نيكلاس زوله ونيكو شلوتربيك.

آرون أنسيلمينو بوروسيا دورتموند تشيلسي
