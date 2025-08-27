النصر يعلن قميصه البديل لموسم 2025-2026

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 11:36

كتب : FilGoal

النصر ضد اتحاد جدة

أعلن نادي النصر السعودي عن قميصه البديل للموسم الجديد 2025-2026 والمقدم من شركة أديداس.

وكشف النصر يوم الأربعاء عن القميص الجديد المكون من اللونين اللبني والكحلي.

ومن المتوقع ظهور القميص لأول مرة في مباراة النصر الافتتاحية بالدوري السعودي ضد التعاون يوم الجمعة.

Image

قبل أيام، كشف النصر عن القميص الأساسي المكون من اللونين الأصفر والكحلي.

ويكتمل هذا التصميم بشورت أساسي كحلي بتفاصيل صفراء، وجوارب صفراء.

Image

وظهر القميص الجديد لأول مرة يوم الثلاثاء الماضي في مباراة الفريق ضد اتحاد جدة في نصف نهائي السوبر السعودي.

وشارك في بطولة المادة الدعائية نخبة من لاعبي الفريق، على رأسهم الأسطورة كريستيانو رونالدو.

Image

ويستخدم كل قميص أساسي أصلي تقنية adidas HEAT.RDY لتحسين الراحة والتحكم في الرطوبة، بما في ذلك دمج نسيج شبكي مُهيكل في المناطق الرئيسية وقماش مُصمم بتقنية ثلاثية الأبعاد في مؤخرة العنق لتوفير تهوية مُستمرة.

