طائرة - مصر تودع بطولة العالم تحت 21 عاما بالخسارة من كوبا

ودع منتخب مصر للكرة الطائرة بطولة العالم تحت 21 عاما.

وخسر منتخب مصر من كوبا في دور الـ 16 بنتيجة 3-0.

وحسم كوبا الشوط الأول بصعوبة بنتيجة 30-28، قبل أن يحسم الشوط الثاني بصعوبة أيضا بنتيجة 27-25.

وخرج منتخب مصر من أجواء المباراة في الشوط الثالث والذي انتهى بنتيجة 25-17 لتتأهل كوبا لربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد تأهل لدور الـ 16 بعد احتلال المركز الثاني في مجموعته محققا أربع انتصارات وهزيمة.

بينما تأهلت كوبا لدور الـ 16 في المركز الثالث من المجموعة الثالثة بثلاثة انتصارات وهزيمتين.

وخسر منتخب مصر فرصة الوصول لربع نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وسيلعب منتخب كوبا في دور ربع النهائي مع الفائز من إيطاليا وكوريا الجنوبية.