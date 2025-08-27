ليكيب: مصطفى محمد على رأس أولويات باناثينايكوس اليوناني

وضع نادي باناثينايكوس اليوناني مصطفى محمد كأولوية لتعويض رحيل فوتيس ليونايديس مهاجم الفريق.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن شبكة سكاي أن المهاجم المصري البالغ 27 عاما سيعوض رحيل ليونايديس الذي يستعد للانتقال لسبورتنج لشبونة البرتغالي مقابل 20 مليون يورو.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم اليوناني سينتقل لبطل البرتغال لتعويض رحيل كونراد هاردار الذي توصل لاتفاق مع ميلان الإيطالي.

ويمتد تعاقد مصطفى محمد مع نانت حتى 2027 ومستعد للانتقال لصفوف الأخضر اليوناني.

وفي حال انضم مصطفى محمد للفريق اليوناني سيجاور زملائه بيدرو شيريفيا وألبان لافون بعدما لعبوا سويا في نانت.

وسيلعب مصطفى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر السابق.

وأوضح التقرير أن النادي اليوناني لم يدخل في مفاوضات مع نانت والذي يرغب في بيع مصطفى محمد بمقابل 10 ملايين يورو.

مصطفى سجل 21 هدفا بقميص نانت في الدوري الفرنسي منذ انضمامه.

وخلال الموسم الجاري بدأ أساسيا ضد باريس سان جيرمان ثم ستراسبورج لكن دون أن يسجل أو يصنع.

وإجمالا خاض مصطفى محمد مع نانت 114 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 8.