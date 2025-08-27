سيعود إلى فالنسيا بعد 8 سنوات.. ليفانتي يتعاقد مع ماتيو ريان
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 10:55
كتب : FilGoal
أعلن نادي ليفانتي تعاقده مع ماتيو ريان حارس مرمى منتخب أستراليا.
ماثيو ريان
النادي : ليفانتي
ووقع ريان لمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال حر قابل للتمديد لموسم إضافي.
التجربة الأخيرة لريان كانت برفقة فريق لانس الفرنسي والذي لعب له لمدة موسم فقط.
صاحب الـ 33 عاما شارك مع لانس في 14 مباراة خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.
وسيعود ريان إلى الدوري الإسباني وتحديدا مدينة فالنسيا بعد 8 سنوات على رحيله.
وسبق لريان اللعب لمدة موسمين بقميص فالنسيا وهو غريم نادي ليفانتي الذي يتواجد بنفس المدينة.
وخلال مسيرته لعب ماتيو ريان لعدة أندية أبرزها كلوب بروج وفالنسيا وأرسنال وروما وريال سوسيداد.
ومع المنتخب الأسترالي شارك ريان في 99 مباراة حتى الآن وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 43 مباراة.
