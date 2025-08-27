سيعود إلى فالنسيا بعد 8 سنوات.. ليفانتي يتعاقد مع ماتيو ريان

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 10:55

كتب : FilGoal

ماثيو ريان حارس أستراليا

أعلن نادي ليفانتي تعاقده مع ماتيو ريان حارس مرمى منتخب أستراليا.

ماثيو ريان

النادي : ليفانتي

ليفانتي

ووقع ريان لمدة موسم واحد فقط في صفقة انتقال حر قابل للتمديد لموسم إضافي.

التجربة الأخيرة لريان كانت برفقة فريق لانس الفرنسي والذي لعب له لمدة موسم فقط.

أخبار متعلقة:
يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي ليفاندوفسكي يشارك في مران برشلونة كاملا ويقترب من اللعب ضد ليفانتي سبورت: ليفاندوفسكي سيكون جاهزا لمباراة برشلونة ضد ليفانتي

صاحب الـ 33 عاما شارك مع لانس في 14 مباراة خلال الموسم الماضي وحافظ على نظافة شباكه في 6 مباريات.

وسيعود ريان إلى الدوري الإسباني وتحديدا مدينة فالنسيا بعد 8 سنوات على رحيله.

وسبق لريان اللعب لمدة موسمين بقميص فالنسيا وهو غريم نادي ليفانتي الذي يتواجد بنفس المدينة.

وخلال مسيرته لعب ماتيو ريان لعدة أندية أبرزها كلوب بروج وفالنسيا وأرسنال وروما وريال سوسيداد.

ومع المنتخب الأسترالي شارك ريان في 99 مباراة حتى الآن وتمكن من الحفاظ على نظافة شباكه في 43 مباراة.

ماثيو ريان ليفانتي الدوري الإسباني
نرشح لكم
ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا مواعيد مباريات الأربعاء 27 أغسطس - حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا سبورت: برشلونة يخطر "يويفا" باختيار كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية
أخر الأخبار
مدرب منتخب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف سبتمبر ويوضح الأسباب 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة: أنا لاعب لا يستسلم.. وسنقاتل للتتويج بالألقاب 24 دقيقة | سعودي في الجول
بإجمالي 4000 مباراة.. اتحاد الكرة يحدد الأندية المعفاة من بدلات الحكام 36 دقيقة | القسم الثاني
ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا 53 دقيقة | الدوري الإسباني
وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل 57 دقيقة | أمريكا
بعد التمرد على ناديه.. سكاي: حمزة إكمان إلى ليل الفرنسي ساعة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم سيبايوس ساعة | ميركاتو
ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512114/سيعود-إلى-فالنسيا-بعد-8-سنوات-ليفانتي-يتعاقد-مع-ماتيو-ريان