مواعيد مباريات الأربعاء 27 أغسطس - حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 10:28

كتب : FilGoal

لياندرو مارتينيز - بنفيكا

تختتم اليوم التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا بأربع مباريات.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أوروبا

أخبار متعلقة:
يتبقى 4 مقاعد.. كيرات الماتي يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم خبر في الجول - الكرداني يتولى قيادة أهلي طرابلس في كأس العالم لأندية السلة

كاراباج × فرينكفاروزي.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

بنفيكا × فنربخشة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

كوبنهاجن × بازل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

كلو بروج × رينجرز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا مواعيد مباريات الأربعاء بنفيكا الدوري الإسباني
نرشح لكم
ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا سيعود إلى فالنسيا بعد 8 سنوات.. ليفانتي يتعاقد مع ماتيو ريان سبورت: برشلونة يخطر "يويفا" باختيار كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة ذا أثلتيك: رودريجو أخبر وكيليه بالبحث جديا عن وجهة جديدة هذا الصيف رومانو: مارسيليا يبدأ مفاوضات مع ريال مدريد بضم "الهدف الحلم" مؤتمر ألونسو - عن دور رودريجو وعودة مبابي وعناق كازورلا بظهور مصري.. مبابي وفينيسيوس يقودان ريال مدريد للفوز على أوفييدو بثلاثية
أخر الأخبار
مدرب منتخب السويد يضم إيزاك لقائمة توقف سبتمبر ويوضح الأسباب 8 دقيقة | الكرة الأوروبية
بنزيمة: أنا لاعب لا يستسلم.. وسنقاتل للتتويج بالألقاب 26 دقيقة | سعودي في الجول
بإجمالي 4000 مباراة.. اتحاد الكرة يحدد الأندية المعفاة من بدلات الحكام 37 دقيقة | القسم الثاني
ماركا: برشلونة اختار ملعب يوهان كرويف لخوض مباراة فالنسيا 54 دقيقة | الدوري الإسباني
وديتان لمنتخب البرازيل في آسيا شهر أكتوبر المقبل 58 دقيقة | أمريكا
بعد التمرد على ناديه.. سكاي: حمزة إكمان إلى ليل الفرنسي ساعة | ميركاتو
راديو مونت كارلو: مارسيليا يتوصل لاتفاق مع ريال مدريد لضم سيبايوس ساعة | ميركاتو
ميلان يحدد سعر بيع شوكويزي لـ فولام ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز 2 في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 3 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512113/مواعيد-مباريات-الأربعاء-27-أغسطس-حسم-مقاعد-دوري-أبطال-أوروبا