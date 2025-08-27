مواعيد مباريات الأربعاء 27 أغسطس - حسم مقاعد دوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 10:28
كتب : FilGoal
تختتم اليوم التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا بأربع مباريات.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 27 أغسطس والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أوروبا
كاراباج × فرينكفاروزي.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 1.
بنفيكا × فنربخشة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
كوبنهاجن × بازل.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.
كلو بروج × رينجرز.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الإسباني
سيلتا فيجو × ريال بيتيس.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
