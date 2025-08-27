في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا

علم FilGoal.com سبب خروج المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، وعدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيا".

وحسبما علم FilGoal.com سيف الجزيري دخل في مشادة مع يانيك فيريرا خلال المران الأخير بعدما رفض تنفيذ تعليمات مدرب الزمالك الذي أراد تجربته في مركز الجناح.

يانيك فيريرا مدرب الزمالك أبلغ المهاجم التونسي بعد هذا التصرف أنه خارج حساباته الفنية.

الزمالك شارك في مباراة واحدة مع الزمالك تحت قيادة فيريرا، عندما حل بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى.

وغاب الجزيري عن مباريات الزمالك ضد المقاولون العرب وضد مودرن سبورت وفاركو على الترتيب.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري عقب الفوز على فاركو.

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل الأنجولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

الزمالك رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بمسابقة الدوري.