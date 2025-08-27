في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 01:04

كتب : محمود حمدي

سيف الدين الجزيري - الزمالك - حرس الحدود

علم FilGoal.com سبب خروج المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري من حسابات البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك.

وقال فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو: "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، وعدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيا".

وحسبما علم FilGoal.com سيف الجزيري دخل في مشادة مع يانيك فيريرا خلال المران الأخير بعدما رفض تنفيذ تعليمات مدرب الزمالك الذي أراد تجربته في مركز الجناح.

أخبار متعلقة:
مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل "معالي والجزيري" في الجول يكشف أسباب 8 غيابات من الزمالك أمام مودرن سبورت قائمة الزمالك - استبعاد الجزيري وشيكو بانزا.. وانضمام عمرو ناصر وأحمد شريف لمواجهة المقاولون خبر في الجول - استبعاد شيكو بانزا والجزيري.. وظهور ألفينا للمرة الأولى

يانيك فيريرا مدرب الزمالك أبلغ المهاجم التونسي بعد هذا التصرف أنه خارج حساباته الفنية.

الزمالك شارك في مباراة واحدة مع الزمالك تحت قيادة فيريرا، عندما حل بديلا في لقاء سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى.

وغاب الجزيري عن مباريات الزمالك ضد المقاولون العرب وضد مودرن سبورت وفاركو على الترتيب.

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري عقب الفوز على فاركو.

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل الأنجولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

الزمالك رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بمسابقة الدوري.

الزمالك يانيك فيريرا الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك تأكد غياب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة منتخب الناشئين يتعادل أمام زد وديا الدوري المصري - الزمالك ينفرد بترتيب المسابقة عقب نهاية الجولة الرابعة شيكو بانزا يحتفل مجددا.. الزمالك يفوز على فاركو وينفرد بصدارة الدوري "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا 2 ساعة | الكرة المصرية
التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم 2 ساعة | سعودي في الجول
يتبقى 4 مقاعد.. كيرات الماتي يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - الكرداني يتولى قيادة أهلي طرابلس في كأس العالم لأندية السلة 2 ساعة | كرة سلة
مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل 3 ساعة | الكرة المصرية
المغرب يطيح بحامل اللقب ويواجه مدغشقر في نهائي أمم إفريقيا للمحليين 3 ساعة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي 3 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 2 مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته 3 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر 4 الزمالك يشكر الرئيس السيسي لتصديقه على قانون الرياضة
/articles/512112/في-الجول-يكشف-سبب-خروج-الجزيري-من-حسابات-فيريرا