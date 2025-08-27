الدوري المصري - سلبية المحلة والمقاولون وفوزي "مستر أسيست" بأبرز أرقام الجولة الرابعة

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 11:08

كتب : محمد سمير

درع الدوري المصري

اختتمت منافسات الجولة الرابعة وخاضت 4 فرق ثلاث مباريات فقط، بسبب جولة الراحة وهم الأهلي وحرس الحدود والجونة وسيراميكا كليوباترا.

علي فوزي

النادي : مودرن سبورت

وجاءت أبرز الأرقام بعد الجولة الرابعة كالآتي:

- استمرار سلبية غزل المحلة والمقاولون العرب للجولة الرابعة على التوالي ليصبح الثنائي الوحيد الذي لم يسجل في الدوري حتى الآن.

- غزل المحلة والجونة فقط من لم يستقبلا أي هدف حتى الآن لكن الجونة خاض 3 مباريات فقط.

- بيراميدز حقق أسوأ انطلاقة منذ تغيير اسمه بموسم 2018 - 2019 إذ جمع 5 نقاط فقط من أربع جولات.

- الزمالك أكثر من جمع نقاط عقب مرور أربع جولات برصيد 10 نقاط.

- عبد الرحيم دغموم هداف مسابقة الدوري برصيد 3 أهداف.

- علي فوزي ظهير أيمن مودرن سبورت صنع 3 أهداف.

- الثلاثي أحمد زيزو وعبد الرحيم دغموم وعلي فوزي الأكثر مساهمة في الأهداف برصيد 4 مساهمات حتى الآن.

وتنطلق الجولة الخامسة يوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين.

وانفرد فريق الزمالك بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري عقب نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

الدوري المصري الجولة الرابعة
