التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم
الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 00:48
كتب : FilGoal
سيخوض البرتغالي فابيو مارتينيز التجربة الثالثة في الدوري السعودي.
فابيو مارتينز
النادي : لاعب حر
وأعلن نادي الحزم السعودي تعاقده بشكل رسمي مع فابيو مارتينيز.
وخاض مارتينيز آخر تجاربه في الدوري السعودي رفقة نادي الخليج.
ابتدت القصّـة .. فابيو مارتينيز في نادي الحزم 😍✅#الحزم#صيفية_الحزم pic.twitter.com/lLDTTDYu8R— نادي الحزم السعودي (@alhazem_fc) August 26, 2025
وسبق للجناح البرتغالي اللعب بقميص الشباب، ليخوض التجربة الثالثة بالدوري السعودي.
مارتينيز الجناح السابق لسبورتنج براجا سبق له أيضا اللعب في صفوف الوحدة الإماراتي.
ولعب فابيو مارتينيز 83 مباراة خلال الموسمين الماضيين مع نادي الخليج وسجل 23 هدفا.
ويستعد نادي الحزم لانطلاق مبارياته في الدوري السعودي، مساء الجمعة ضد ضمك.
