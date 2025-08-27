التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 00:48

كتب : FilGoal

فابيو مارتينيز - نادي الخليج

سيخوض البرتغالي فابيو مارتينيز التجربة الثالثة في الدوري السعودي.

وأعلن نادي الحزم السعودي تعاقده بشكل رسمي مع فابيو مارتينيز.

وخاض مارتينيز آخر تجاربه في الدوري السعودي رفقة نادي الخليج.

وسبق للجناح البرتغالي اللعب بقميص الشباب، ليخوض التجربة الثالثة بالدوري السعودي.

مارتينيز الجناح السابق لسبورتنج براجا سبق له أيضا اللعب في صفوف الوحدة الإماراتي.

ولعب فابيو مارتينيز 83 مباراة خلال الموسمين الماضيين مع نادي الخليج وسجل 23 هدفا.

ويستعد نادي الحزم لانطلاق مبارياته في الدوري السعودي، مساء الجمعة ضد ضمك.

