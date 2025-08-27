التجربة الثالثة في السعودية.. فابيو مارتينيز إلى الحزم

سيخوض البرتغالي فابيو مارتينيز التجربة الثالثة في الدوري السعودي.

فابيو مارتينز النادي : لاعب حر الحزم الخليج

وأعلن نادي الحزم السعودي تعاقده بشكل رسمي مع فابيو مارتينيز.

وخاض مارتينيز آخر تجاربه في الدوري السعودي رفقة نادي الخليج.

وسبق للجناح البرتغالي اللعب بقميص الشباب، ليخوض التجربة الثالثة بالدوري السعودي.

مارتينيز الجناح السابق لسبورتنج براجا سبق له أيضا اللعب في صفوف الوحدة الإماراتي.

ولعب فابيو مارتينيز 83 مباراة خلال الموسمين الماضيين مع نادي الخليج وسجل 23 هدفا.

ويستعد نادي الحزم لانطلاق مبارياته في الدوري السعودي، مساء الجمعة ضد ضمك.