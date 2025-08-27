يتبقى 4 مقاعد.. كيرات الماتي يتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في التاريخ

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 00:46

كتب : FilGoal

كيرات الماتي الكازاخستاني

تأهلت فرق كيرات الماتي الكازاخستاني، وبافوس القبرصي، وبودو جليمت النرويجي إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح فريق كيرات الماتي الكازاخستاني، في التأهل للمرة الأولى في تاريخه لدوري أبطال أوروبا.

فريق كيرات الماتي الكازاخستاني، نجح في إقصاء سيلتيك الأسكتلندي بركلات الترجيح، بعد نهاية مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي دون أهداف.

ونجح فريق كيرات في الفوز بنتيجة 3-2 والتي شهدت تألق الحارس تيميرلان أناربيكوف.

ويعد فريق كيرات الماتي ثاني فريق من كازاخستان يحقق هذا الإنجاز بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد أستانا.

كما نجح فريق بودو جليمت النرويجي في الحفاظ على خماسية الذهاب، بتلقي هزيمة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل بطل النرويج إلى مرحلة الدوري.

بافوس القبرصي نجح في التعادل أمام ريد ستار بلجراد الصربي إيابا في قبرص بهدف لكل فريق.

وكان بافوس نجح في الفوز ذهابا بهدفين مقابل هدف وحيد خارج أرضه ليضمن له التعادل العبور لمرحلة الدوري.

وبتلك النتيجة وصل عدد الفرق المتأهلة لمرحلة الدوري إلى 32 فريقا من إجمالي 36.

ويتبقى 4 مقاعد سيتم تحديدهم في مباريات مساء الأربعاء.

كلوب بروج البلجيكي يستضيف جلاسكور رينجرز الأسكتلندي بعد الفوز ذهابا 3-1 في بلجيكا، وكوبنهاجن الدنماركي يلتقي بازل السويسري بعد التعادل ذهابا 1-1 في سويسرا.

كما يواجه بنفيكا منافسه فنربشخة التركي بعد التعادل ذهابا سلبيا دون أهداف في تركيا، وكارباخ أجدام الأذربيجاني يستضيف فرينكفاروزي المجري بعدما حقق نتيجة إيجابية خارج أرضه بالفوز 3-1.

وستقام قرعة مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الخميس الساعة 6 مساءً.

وتأهلت الفرق التالية إلى مرحلة الدوري من بطولة دوري أبطال أوروبا:

إنجلترا 6 مقاعد:

ليفربول - أرسنال - مانشستر سيتي - تشيلسي - نيوكاسل - توتنام

إسبانيا 5 مقاعد:

برشلونة - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو - فياريال

إيطاليا 4 مقاعد:

نابولي - إنتر ميلان - أتلانتا - يوفنتوس

ألمانيا 4 مقاعد:

بايرن ميونخ - باير ليفركوزن - أينتراخت فرانكفورت - بروسيا دورتموند

فرنسا 3 مقاعد:

باريس سان جيرمان - أولمبيك مارسيليا - موناكو

هولندا مقعدان:

أيندهوفن - أياكس أمستردام

ومقعد لكل من: أولمبياكوس اليوناني، وسبورتنج لشبونة البرتغالي، وجالاتا سراي التركي، ونادي رويال يونيون سان جيلواز، وسلافيا براج التشيكي، وكايرات ألماتي الكازخستاني، وبودو جليمت النرويجي، وبافوس القبرصي.

دوري أبطال أوروبا كيرات الماتي سيلتيك بودو جليمت النرويجي
