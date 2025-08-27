خبر في الجول - الكرداني يتولى قيادة أهلي طرابلس في كأس العالم لأندية السلة

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 00:36

أتم محمد الكرداني المدير الفني لمنتخب مصر اتفاقه مع أهلي طرابلس الليبي لتولي قيادة الفريق.

وينتهي تعاقد الكرداني مع منتخب مصر بنهاية شهر أغسطس الجاري.

وعلم FilGoal.com أن الكرداني قد أتم اتفاقه مع نادي أهلي طرابلس لقيادة الفريق خلال الموسم الجاري.

ويبدأ الكرداني أول مهام عمله بقيادة الفريق الليبي في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في سنغافورة.

وودع المنتخب المصري لكرة السلة بطولة إفريقيا بعد الخسارة أمام الكاميرون 95-68 في ربع نهائي البطولة المقامة في أنجولا.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا، قبل وداع البطولة أمام الكاميرون.

وتوج المنتخب المصري باللقب 5 مرات، آخرها عام 1983.

ويعود آخر ظهور لمنتخب مصر في نصف النهائي قبل 12 عاما، في بطولة 2013 في كوت ديفوار، والذي تأهل خلالها الفراعنة إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام أنجولا.

