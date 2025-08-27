مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل

الأربعاء، 27 أغسطس 2025 - 00:23

كتب : FilGoal

يانيك فيريرا - الزمالك

شدد البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك على أن التونسي سيف الدين الجزيري لن يشارك تحت قيادته مجددا.

وغاب الجزيري عن مباريات الزمالك ضد المقاولون العرب ومودرن سبورت وفاركو لأسباب فنية.

وقال فيريرا في مؤتمر صحفي عقب مواجهة فاركو: "في الشوط الأول لم نتمكن من إنهاء الهجمات بشكل جيد، ولم يكن هناك عدد كاف من اللاعبين داخل منطقة جزاء المنافس، ولذلك لم نترجم سيطرتنا في الشوط الأول إلى أهداف ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل".

وأضاف"في الشوط الثاني سجلنا هدفا مبكرا، وهذا أفضل سيناريو حتى لا يقوم المنافس بإضاعة الوقت، لأن هذا حدث في الشوط الأول ولم يتحدث أحد، ونحترم خطة أي مدرب سواء هجومية أو دفاعية لكن محاولة قتل المباراة يقلل من متعة كرة القدم".

وواصل "أريد من الصحفيين أن يتحدثوا عن هذا الأمر لأنها ليست الصورة التي من المفترض أن تقدمها مصر للعالم عن كرة القدم، ولدينا مسؤولية في الملعب أن نقدم أفضل ما لدينا، كما أن الحكام مطالبون بعدم ترك الفرق تقتل متعة كرة القدم بإضاعة الوقت".

وشدد "لن تشاهدوا سيف الجزيري معي وستعلمون السبب فيما بعد، وعدي الدباغ يشارك في المباريات لأنه جاهز بدنيا".

وأجاب "أحمد حمدي يحتاج إلى عمل كثير كي يتواجد مع الفريق وهناك لاعبون يبذلون أقصى جهد مع الفريق وأتمنى أن يكون الحديث عن الفريق بشكل كامل وليس لاعبا بعينه"

وأتم "قررنا البدء بفتوح وإراحة بنتايك لأنه خاض 3 مباريات كاملة، ونحرص في التشكيل على إجراء التدوير وفقا لطريقة لعب الفريق والمنافس الذي نواجهه".

وانفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري عقب الفوز على فاركو.

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل الأنجولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

الزمالك رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بمسابقة الدوري.

يانيك فيريرا الزمالك
