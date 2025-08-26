الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي

اختتمت منافسات الجولة الرابعة وخاضت 4 فرق ثلاث مباريات فقط، بسبب جولة الراحة وهم الأهلي وحرس الحدود والجونة وسيراميكا كليوباترا.

وتنطلق الجولة الخامسة يوم الجمعة وحتى الأحد المقبلين.

وانفرد فريق الزمالك بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري عقب نهاية الجولة الرابعة برصيد 10 نقاط وبفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

وجاءت نتائج الجولة الرابعة

الاتحاد 0-0 البنك الأهلي

الجيش 0-1 الإسماعيلي

إنبي 0-0 الجونة

زد 1-2 وادي دجلة

غزل المحلة 0-0 الأهلي

بيراميدز 1-2 مودرن سبورت

بتروجت 1-0 المقاولون العرب

كهرباء إسماعيلية 1-2 سموحة

حرس الحدود 1-1 المصري

الزمالك 1-0 فاركو

بينما مواعيد الجولة الخامسة كالآتي:

الجمعة 29 أغسطس

المقاولون x سيراميكا - 6 مساء

الاتحاد x إنبي - 9 مساء

البنك الأهلي x الجيش - 9 مساء

السبت 30 أغسطس

الجونة x زد - 6 مساء

غزل المحلة x الإسماعيلي - 9 مساء

الأهلي x بيراميدز - 9 مساء

الأحد 31 أغسطس

مودرن x حرس الحدود - 6 مساء

المصري x كهرباء الإسماعيلية - 6 مساء

سموحة x بتروجت - 9 مساء

وادي دجلة x الزمالك - 9 مساء

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.