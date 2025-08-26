مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك

وجه أحمد خطاب المدير الفني لفريق فاركو، الشكر للاعبيه رغم الخسارة أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

وتلقى فاركو هزيمة جديدة في الدوري أمام الزمالك بهدف نظيف سجله شيكو بانزا.

وقال خطاب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أشكر اللاعبين بذلوا مجهودا كبيرا أمام الزمالك، الفريق يشهد تطورا كبيرًا".

وأكمل "كنت أريد الخروج من النتائج السلبية بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك".

وأضاف "13 لاعبا رحلوا عن الفريق قبل بداية الموسم، وهناك تجديد في دماء الفريق، واللاعبون لديهم شخصية وأنا فخور بهم".

وأتم "أتمنى أن نحقق نتائج إيجابية الفترة المقبلة للارتقاء في جدول ترتيب الدوري".

الزمالك رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بمسابقة الدوري.

ورحل عن فاركو خلال الانتقالات الصيفية الماضية عمرو ناصر، وأحمد شريف إلى الزمالك، وياسين مرعي إلى الأهلي، ومحمد عماد إلى البنك الأهلي، وزهير المترجي إلى الوداد المغربي، وجيفرسون إنكادا إلى الدوري البرتغالي، وأحمد جمال إلى غزل المحلة، وأحمد عواد إلى سموحة، وشريف العجوز إلى كهرباء الإسماعيلية، وعمر رضا إلى بتروجت.

فاركو بدأ الموسم بالتعادل أمام إنبي سلبيا، قبل الخسارة أمام الأهلي 4-1، وأمام طلائع الجيش 1-0، ثم أمام الزمالك بالنتيجة ذاتها.