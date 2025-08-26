تأكد غياب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة

يغيب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.

ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة مساء الأحد المقبل في ختام الجولة الخامسة من المسابقة.

وتأكد غياب نبيل عماد لاعب وسط الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد السلام.

وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل سجله شيكو بانزا في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

وانفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

ويبتعد الزمالك عن المصري وبتروجت أقرب منافسيه بفارق نقطتين عن كل منهما.