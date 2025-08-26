تأكد غياب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:36
كتب : FilGoal
يغيب نبيل عماد عن مواجهة الزمالك ضد وادي دجلة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري.
ويواجه الزمالك فريق وادي دجلة مساء الأحد المقبل في ختام الجولة الخامسة من المسابقة.
وتأكد غياب نبيل عماد لاعب وسط الفريق عن مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وحصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فاركو التي أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد السلام.
وتغلب الزمالك على فاركو بهدف دون مقابل سجله شيكو بانزا في المباراة التي جمعت بين الفريقين.
وانفرد الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.
ويبتعد الزمالك عن المصري وبتروجت أقرب منافسيه بفارق نقطتين عن كل منهما.
نرشح لكم
في الجول يكشف سبب خروج الجزيري من حسابات فيريرا مؤتمر فيريرا: لن تشاهدوا الجزيري معي.. ونحتاج للعمل على إنهاء الهجمات بشكل أفضل الدوري المصري - نتائج الجولة الرابعة ومواعيد مباريات الخامسة قبل التوقف الدولي مؤتمر خطاب: فاركو يمر بفترة تجديد دماء.. وسعيت للخروج من النتائج السلبية أمام الزمالك الدوري المصري - الزمالك ينفرد بترتيب المسابقة عقب نهاية الجولة الرابعة شيكو بانزا يحتفل مجددا.. الزمالك يفوز على فاركو وينفرد بصدارة الدوري "تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز المصري يتنازل عن صدارة الدوري بالتعادل أمام حرس الحدود