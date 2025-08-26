منتخب الناشئين يتعادل أمام زد وديا

تعادل منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام نظيره زد مواليد 2007 وديا، في المباراة التي أقيمت على أحد ملاعب مركز المنتخب الوطنية في مدينة 6 أكتوبر.

وبدأ منتخب الناشئين معسكره التدريبي بدءًا من يوم الأحد الماضي.

وحدد الجهاز الفني عدد من المواجهات الودية في معسكره التدريبي المغلق.

ويلتقي منتخب الناشئين يوم الخميس في ودية ثانية أمام فريق الداخلية مواليد 2007.

وسينتهي معسكر منتخب الناشئين بمواجهتي السعودية وديا يومي 3، و6 من سبتمبر المقبل.

ويقود منتخب 2009 حسين عبد اللطيف مديرا فنيا، وعبد الستار صبري مدربًا عامًا، وكريم أيمن مدربًا مساعدًا، وأمير عبد الحميد مدربًا لحراس المرمى.

حضر المباراة علاء نبيل المدير الفني للمنتخبات الوطنية، وعصام الحضري المشرف على حراس مرمى المنتخبات الوطنية.

منتخب الناشئين يستعد لخوض كأس الأمم الإفريقية للناشئين المؤهلة لكأس العالم العام المقبل.