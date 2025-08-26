الدوري المصري - الزمالك ينفرد بترتيب المسابقة عقب نهاية الجولة الرابعة

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:29

كتب : FilGoal

شيكو بانزا - الزمالك ضد فاركو

انفرد فريق الزمالك بصدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري عقب نهاية الجولة الرابعة.

ورفع الزمالك رصيده إلى 10 نقاط بفارق نقطتين عن كل من المصري وبتروجت.

واختتمت منافسات الجولة الرابعة وخاضت 4 فرق ثلاث مباريات فقط، بسبب جولة الراحة وهم الأهلي وحرس الحدود والجونة وسيراميكا كليوباترا.

ويصعد أول سبعة فرق عقب نهاية الدور الأول للمنافسة على اللقب بخوض 6 مباريات لكل فريق.

بينما الفرق من الثامن إلى الـ 21 يتنافسون على الهبوط من دور واحد.

وجاء ترتيب الدوري المصري عقب الجولة الرابعة كالآتي:

1- الزمالك - 10 نقاط

2- المصري - 8 نقاط (+5 أهداف)

3- بتروجت - 8 نقاط (+2)

4- مودرن سبورت - 7 نقاط

5- سموحة - 6 نقاط

6- الأهلي - 5 نقاط (+3) "من 3 مباريات"

7- زد - 5 نقاط (+1)

8- حرس الحدود - 5 نقاط (+1) "من 3 مباريات"

9- الجونة - 5 نقاط (+1) "من 3 مباريات"

10- بيراميدز - 5 نقاط (0)

11- إنبي - 5 نقاط (1-)

12- سيراميكا كليوباترا - 4 نقاط (0) "من 3 مباريات"

13- غزل المحلة - 4 نقاط (0)

14- وادي دجلة - 4 نقاط (1-)

15- الإسماعيلي - 4 نقاط (1-)

16- الاتحاد - 4 نقاط (2-)

17- طلائع الجيش - 4 نقاط (3-)

18- البنك الأهلي - 3 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلي - نقطتان (2-)

20- المقاولون العرب - نقطتان (3-)

21- فاركو - نقطة واحدة

