شيكو بانزا يحتفل مجددا.. الزمالك يفوز على فاركو وينفرد بصدارة الدوري

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 23:19

كتب : FilGoal

الزمالك ضد فاركو

انفرد الزمالك بصدارة ترتيب الدوري المصري عقب الفوز على فاركو.

وفاز الزمالك على فاركو بهدف دون رد ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

وسجل الأنجولي شيكو بانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 من المباراة التي أقيمت على استاد السلام.

الزمالك رفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطتين عن المصري وبتروجت.

فيما توقف رصيد فاركو عند نقطة وحيدة في المركز الأخير بمسابقة الدوري.

وصف المباراة

بدأ الزمالك المباراة بضغط هجومي على مرمى فاركو بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وسدد نبيل عماد تسديدة قوية على مرمى فاركو لكنها مرت أعلى من المرمى.

ورد فاركو بعرضية مباغتة عن طريق بابكار نداي من الجهة اليمنى في المرمى ارتطمت في العارضة

ونفذ عبد الله السعيد كرة عرضية مباغتة في المرمى ولكن مرت فوق العارضة.

ومع بداية الشوط الثاني كثف الزمالك هجومه ونجح شيكو بانزا في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 48 بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب فاركو بابكار نداي بعد تدخل قوي على لاعب الزمالك نبيل عماد.

وشهدت الدقيقة الثالثة فرصة هدف محققة ضائعة بغرابة شديدة بعدما راوغ لاعب الزمالك ناصر منسي حارس مرمى فاركو محمد سعيد شيكا والمرمى فارغ سددها ناصر منسي في القائم الأيسر ومن ثم أبعدها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

وحافظ لاعبو الزمالك على تقدم فريقه حتى نهاية المباراة لينفرد الأبيض بصدارة الدوري مستغلا تعثر المصري بالتعادل ضد حرس الحدود.

الزمالك
