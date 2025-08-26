"تأكد غياب رباعي الفريق".. قناة الأهلي تكشف موقف المصابين قبل مواجهة بيراميدز

كشفت قناة الأهلي موقف اللاعبين المصابين بالفريق قبل مواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

ويستضيف الأهلي فريق بيراميدز في تمام التاسعة من مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة.

وتأكد غياب الرباعي ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري ومروان عطية لعدم التعافي من الإصابة.

لكن سيتم تقييم موقف إمام عاشور بعد إلتئام كسر الترقوة بنسبة 100% لكن الجهاز الطبي يخشى المجازفة باللاعب.

وكشفت قناة الأهلي موقف اللاعبين المصابين قبل مواجهة بيراميدز كالآتي:

- ياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد شكري خارج مباراة بيراميدز بسبب الإصابة وسيشارك الثلاثي في التدريبات مباشرة عقب اللقاء.

- مروان عطية لن يشارك في التدريبات بالفترة الحالية وتأكد غيابه بالوقت الحالي.

- إلتئام كسر إمام عاشور بنسبة 100% واللاعب يرغب في الدخول بقائمة الفريق أمام بيراميدز لكن الجهاز الطبي حريص على الانتظار حتى التدريب الأخير خوفا من تجدد الإصابة.

- الفحوصات الطبية أكدت عدم وجود إصابة لمحمد بن رمضان وشارك في تدريبات اليوم بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة بيراميدز.

