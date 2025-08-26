المصري يتنازل عن صدارة الدوري بالتعادل أمام حرس الحدود

تراجع النادي المصري للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعد تعادله أمام حرس الحدود في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، والتي أقيمت على استاد السويس.

ورفع المصري رصيده إلى 8 نقاط، متخطيا بتروجت صاحب نفس الرصيد، بفارق الأهداف، ليفقد الفريق الصدارة لصالح نادي الزمالك الذي حقق الفوز على حساب فاركو بهدف نظيف لينفرد الفريق الأبيض بالصدارة بعد 4 جولات برصيد 10 نقاط.

أما حرس الحدود فتجنب الخسارة الأولى، وحقق تعادله الثاني من 3 جولات، ليصل رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن.

وفاز الجزائري منذر طمين لاعب المصري بجائزة رجل المباراة بعدما أحرز هدف فريقه في الدقيقة 18.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجح محمد أشرف روقا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 90+2 من ضربة جزاء.

تفاصيل المباراة

بدأ المباراة بضغط من المصري، وسدد عبد الرحيم دغموم تسديدة قوية في الدقيقة 7 تصدى لها محمود الزنفلي لتتحول إلى ركنية.

وفي الدقيقة 18، سجل المصري الهدف الأول عن طريق منذر طمين بعد عرضية من دغموم ليغير أحمد علي عامر اتجاهها لتصل إلى طمين أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الأول.

هدأت المباراة، وحاول حرس الحدود مهاجمة المصري.

في الدقيقة 40، نفذ فوزي الحناوي لاعب حرس الحدود ركنية، ولكن أنهاها الحارس عصام ثروت.

ونال محمود العربي أوكا مهاجم حرس الحدود بطاقة صفراء بعد تدخله العنيف على لاعب المصري، ليطلق الحكم بعدها صافرة نهاية الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل المصري محاولاته، وسدد موجيشا من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 53 مرت بجوار القائم بقليل.

وكاد عبد الرحيم دغموم أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بعد انفراده بالحارس، ولكن تباطأ في التسديد ليتدخل مدافع وحارس حرس الحدود.

وسدد العربي أوكا بعد مرور رائع من مدافع المصري، ولكن ذهبت تسديدته أعلى العارضة.

أجرى عبد الحميد بسيوني المدير الفني لحرس الحدود، تبديل بنزول مهاب ياسر بدلا من فوزي الحناوي، فيما أجرى نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تبديلين بنزول عمر الساعي وميدو جابر بدلا من صلاح محسن وأحمد علي عامر، ثم دفع بكريم بامبو بدلا من صاحب الهدف منذر طمين في الدقيقة 78.

وأحرز كريم بامبو هدفا ثانيا للمصري في الدقيقة 85 بعد انفراده بالحارس ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وبينما تتجه المباراة لفوز المصري، انفرد محمد حمدي زكي بحارس المصري ليحاول المرور ولكن تعرض لعرقلة، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حرس الحدود.

سدد محمد أشرف روقا ضربة الجزاء في الدقيقة 90+2 ليسجل التعادل لحرس الحدود.

واستمرت الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع دون تغيير حتى أطلق الحكم صافرة النهاية بالتعادل 1-1.

