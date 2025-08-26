2 × 3.. شيكو بانزا يسجل ثاني أهدافه مع الزمالك

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 22:55

كتب : محمود حمدي

شيكو بانزا - الزمالك ضد فاركو

سجل الأنجولي شيكو بانزا ثاني أهدافه بقميص الزمالك في الدوري.

وانضم شيكو بانزا إلى الزمالك خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة قادما من إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

وسجل شيكو بانزا هدف الزمالك في فاركو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة رائعة في الدقيقة 48.

وكان شيكو بانزا قد افتتح سجله التهديفي مع الزمالك في الجولة الثالثة بشباك سيراميكا كليوباترا.

ووصل شيكو بانزا للهدف الثاني مع الزمالك خلال 3 مباريات بعدما تم استبعاده أمام المقاولون العرب بالجولة الثانية.

شيكو بانزا ثامن لاعب أنجولي يسجل في الدوري المصري والأنجولي الأول الذي يسجل مع الزمالك.

الهدافون الأنجوليون في الدوري المصري

فلافيو - الأهلي

جليبرتو - الأهلي

أفيلينو - الأهلي

جيرالدو - الأهلي

مابولولو - الاتحاد

ديلسون كاموني - أسوان - زد

أري بابل - الإسماعيلي

شيكو بانزا الزمالك
