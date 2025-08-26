ديلي ميل: برونو فيرنانيدز يفتح باب الانتقال للسعودية في الموسم المقبل

أصبح البرتغالي برونو فيرنانديز منفتحا على الانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي بداية من الموسم المقبل.

ويتبقى لبرونو فيرنانديز عامين في عقده الحالي مع مانشستر يونايتد.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجيليزية، فإن برونو فيرنانديز منفتح على الانتقال للدوري السعودي أو الأمريكي بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت التقارير ذاتها أن قائد مانشستر يونايتد رفض عرضا من الهلال مقابل 200 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف وارتبط اسمه مؤخرا بالنصر واتحاد جدة.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية في الدوري السعودي حتى يوم 9 سبتمبر المقبل.

وذكرت التقارير أن قائد يونايتد يرغب في البقاء في أولد ترافورد لموسم آخر لضمان المشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن فرنانديز منفتحًا على مشروع جديد مع اقترابه من عامه الثاني والثلاثين، وقد يفكر في الانتقال إلى الدوري السعودي أو الدوري الأمريكي بالموسم المقبل.

إدارة مانشستر يونايتد ستكون مستعدة للاستماع إلى عروض برونو في الصيف المقبل، بعد أن أنفقت 130 مليون جنيه إسترليني على برايان مبيومو وماتيوس كونيا هذا الصيف.

برونو بدأ مسيرته الاحترافية في الدوري الإيطالي مع نادي نوفارا، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي ثم سامبدوريا.

وبعد تألقه في الكالتشيو لفت أنظار سبورتنج لشبونة الذي ضمه في عام 2017، وهناك بزغ نجمه بشكل لافت، قبل أن يحط الرحال في يونايتد يناير 2020، في صفقة تجاوزت 60 مليون يورو.

في الموسم المنصرم، أسهم برونو في تسجيل 39 هدفا للشياطين الحمر بمختلف المسابقات.