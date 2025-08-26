عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، قائمة الأخضر لتوقف سبتمبر.

ويخوض منتخب السعودي معسكرا إعداديا في جمهورية التشيك يتخلله مباراتين وديتين.

ويواجه المنتخب السعودي منتخب مقدونيا الشمالية يوم 4 سبتمبر، قبل مواجهة التشيك يوم 8 سبتمبر.

ويعد توقف سبتمبر فترة إعدادية لمنتخب السعودية قبل خوض المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت القائمة عودة نجوم الهلال الذين غابوا عن بطولة كونكاكاف، نظرا لمشاركتهم مع الهلال في كأس العالم للأندية.

وضمت قائمة المنتخب السعودي 27 لاعبا، جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي (النصر) - عبدالرحمن الصانبي (الأهلي) - محمد اليامي (الهلال) - أسامة المرمش (الاتحاد)

الدفاع: متعب الحربي (الهلال) - جهاد ذكري (القادسية) - محمد سليمان (الأهلي) - سعد آل موسى (الاتحاد) - حسان التمبكتي (الهلال) - مهند الشنقيطي (الاتحاد) - علي مجرشي (الأهلي) - نواف بوشل (النصر) - ناصر الدوسري (الهلال) - سعد الناصر (التعاون) - مختار علي (الاتفاق)

الوسط: زياد الجهني (الأهلي) - محمد كنو (الهلال) - عبدالله الخيبري (النصر) - سالم الدوسري (الهلال) - عبدالرحمن العبود (النصر) - أيمن يحيى (النصر) - عبدالله الحمدان (النصر) - مصعب الجوير (القادسية)- مهند آل سعد (لوزان السويسري)

الهجوم: مروان الصحفي (رويال أنتويرب البلجيكي) - صالح الشهري (الاتحاد) - فراس البريكان (الأهلي)

وتسافر بعثة المنتخب السعودي يوم الأحد 31 أغسطس إلى العاصمة التشيكية براج.

ويواجه المنتخب السعودي في أكتوبر منتخبي إندونيسيا والعراق في جدة بالمرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم، فيما يتواجد في المجموعة الثانية الإمارات وقطر وعمان.

المرحلة الرابعة من التصفيات تم تقسيم الفرق الستة إلى مجموعتين بواقع 3 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المنتخب الأول في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم.

وكانت منتخبات إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا تأهلت لكأس العالم عن المرحلة السابقة.

