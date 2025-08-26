انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(0) فاركو.. 3 نقاط ثمينة

شيكو بانزا - الزمالك ضد فاركو

ويلعب الزمالك ضد فاركو ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

نهاية المباراة

ق93 فرصة هدف محققة ضائعة بغرابة شديدة بعدما راوغ لاعب الزمالك ناصر منسي حارس مرمى فاركو محمد سعيد شيكا والمرمى فارغ سددها ناصر منسي في القائم الأيسر ومن ثم أبعدها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

ق62 بطاقة صفراء ثانية ومن ثم بطاقة حمراء من نصيب لاعب فاركو بابكار نداي بعد تدخل قوي على لاعب الزمالك نبيل عماد.

ق48 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عدي الدباغ بعد خطأ دفاعي فادح في تأخير التمرير ومن ثم أبعد التسديدة الدفاع وتابعها شيكو بانزا بتسديدة في المرمى الفارغ سكنت المرمى.

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق37 كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من لاعب الزمالك شيكو بانزا قابلها بتسديدة تحت ضغط دفاعي عدي الدباغ ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق26 ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة خوان دي بيزيرا نفذها عبدالله السعيد بكرة عرضية مباغتة في المرمى ولكن مرت فوق العارضة.

ق12 كرة عرضية مباغتة من لاعب فاركو بابكار نداي من الجهة اليمنى في المرمى ارتطمت في العارضة ومن ثم أبعدها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك فاركو
