مباشر الدوري - الزمالك (1)-(0) فاركو.. بطاقة حمراء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد فاركو.

ويلعب الزمالك ضد فاركو ضمن الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.

لمتابعة مباراة الزمالك ضد فاركو دقيقة بدقيقة من هنا.

ق48 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عدي الدباغ بعد خطأ دفاعي فادح في تأخير التمرير ومن ثم أبعد التسديدة الدفاع وتابعها شيكو بانزا بتسديدة في المرمى الفارغ سكنت المرمى.

بداية الشوط الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــ

نهاية الشوط الأول

ق37 كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من لاعب الزمالك شيكو بانزا قابلها بتسديدة تحت ضغط دفاعي عدي الدباغ ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

ق26 ركلة حرة لصالح الزمالك من المنتصف الهجومي من الجهة اليمنى بعد عرقلة خوان دي بيزيرا نفذها عبدالله السعيد بكرة عرضية مباغتة في المرمى ولكن مرت فوق العارضة.

ق12 كرة عرضية مباغتة من لاعب فاركو بابكار نداي من الجهة اليمنى في المرمى ارتطمت في العارضة ومن ثم أبعدها الدفاع إلى منطقة وسط الملعب.

انطلاق المباراة