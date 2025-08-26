انتهت في الدوري - حرس الحدود (1)-(1) المصري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود أمام المصري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، على استاد السويس.

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط.

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق 90+2: جوووول محمد أشرف روقا يسجل التعادل لحرس الحدود من ضربة جزاء سددها على يسار حارس المصري.

ق 90: ضربة جزاء لصالح حرس الحدود بعد عرقلة عصام ثروت حارس المصري لمحمد حمدي زكي مهاجم حرس الحدود

ق 85: جووول ولكن.. كريم بامبو ينفرد بالمرمى ويسجل في شباك حرس الحدود، ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

ق 78: كريم بامبو بدلا من منذر طمين في تبديل جديد للمصري.

ق 70: تبديلان للمصري بنزول عمر الساعي وميدو جابر بدلا من صلاح محسن وأحمد علي عامر

ق 69: مهاب ياسر بدلا من فوزي الحناوي

ق 62: فرصة خطيرة لحرس الحدود عن طريق العربي أوكا بعدما مر من أحمد عيد بطريقة رائعة ولكن سدد أعلى العارضة.

ق 55: عبد الرحيم دغموم ينفرد بالمرمى ولكن يتباطأ في التسديد ليتدخل مدافع وحارس حرس الحدود.

ق 53: تسديدة قوية من موجيشا من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المصري 1-0

ق 18: جوووول الأول للمصري عن طريق منذر طمين بعد عرضية من دغموم ليغير أحمد علي عامر اتجاهها لتصل إلى طمين أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الأول.

ق 7: تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم تصدى لها محمود الزنفلي لتتحول إلى ركنية.

بداية المباراة