مباشر الدوري - حرس الحدود (0)-(1) المصري.. دغموم يهدر الثاني
الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 20:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة حرس الحدود أمام المصري في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، على استاد السويس.
ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.
أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط.
ق 62: فرصة خطيرة لحرس الحدود عن طريق العربي أوكا بعدما مر من أحمد عيد بطريقة رائعة ولكن سدد أعلى العارضة.
ق 55: عبد الرحيم دغموم ينفرد بالمرمى ولكن يتباطأ في التسديد ليتدخل مدافع وحارس حرس الحدود.
ق 53: تسديدة قوية من موجيشا من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم بقليل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري 1-0
ق 18: جوووول الأول للمصري عن طريق منذر طمين بعد عرضية من دغموم ليغير أحمد علي عامر اتجاهها لتصل إلى طمين أمام المرمى الخالي ليسجل الهدف الأول.
ق 7: تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم تصدى لها محمود الزنفلي لتتحول إلى ركنية.
بداية المباراة