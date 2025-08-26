الانتصار الأول.. عبده يحيى يخطف 3 نقاط لسموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل

خطف سموحة انتصارا ثمينا أمام كهرباء الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وتغلب سموحة على كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على استاد الإسماعيلية.

وتقدم صامويل أمادي لسموحة في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يمين مرمى كهرباء الإسماعيلية.

ونجح علي سليمان المهاجم الإريتري من تسجيل هدف التعادل لكهرباء الإسماعيلية في الدقيقة 62 بعد متابعة لتصدى أحمد ميهوب.

وخطف البديل عبده يحيى الثلاث نقاط لصالح سموحة في الدقيقة 91 بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من حسام أشرف.

ورفع سموحة رصيده إلى ست نقاط في المركز الخامس من انتصار وثلاثة تعادلات.

بينما كهرباء الإسماعيلية تجمد رصيده عند نقطتين من تعادلين على التوالي أمام كل من بتروجت والبنك الأهلي.

ويحل كهرباء الإسماعيلية ضيفا على المصري في الجولة الخامسة مساء الأحد المقبل.

بينما سموحة يستضيف بتروجت في نفس اليوم بالجولة الخامسة.

وبعد انتصار سموحة أصبح فريق غزل المحلة هو الفريق الوحيد في الدوري الذي لم يتعرض لخسارة أو يحقق فوز في الجولات الأربعة التي أقيمت.