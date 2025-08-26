تشكيل فاركو - الطيب يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومحمد فخري أساسي

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 20:19

كتب : FilGoal

فاركو

أعلن الجهاز الفني لفريق فاركو بقيادة أحمد خطاب، عن التشكيل الذي سيخوض به فريقه مباراة الزمالك.

ويلعب فاركو أمام الزمالك في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السلام في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا. خط الدفاع: بابا كار - معاذ أحمد - محمد حسين - جابر كامل.

خط الوسط: إسلام المزين - محمد سيد - أحمد البحراوي - محمد فخري.

خط الهجوم: كريم الطيب - محمود فرحات.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، أحمد دعدور وأحمد فؤاد وياسين الملاح ووليد مصطفى ومحمد عز ويوسف عبد الحفيظ وسيف الإمام والحسن بيني ويحيى بوصقو.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما يتواجد فاركو في المركز الأخير بنقطة واحدة، بعدما تعادل أمام إنبي وخسر أمام طلائع الجيش والأهلي.

الزمالك فاركو الدوري المصري
