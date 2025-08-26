تشكيل المصري - الساعي بديل.. وطمين ودغموم أساسيان أمام حرس الحدود

كشف نبيل الكوكي المدير الفني للمصري، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود في الجولة الرابعة من بطولة الدوري، والمقررة على استاد السويس.

واختار الكوكي البدء بـ أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن بدلا من كريم العراقي، وأحمد علي عامر بدلا من محمود حمادة في تبديلين عن المواجهة السابقة للفريق أمام بيراميدز في الدوري.

ويبدأ المصري بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: أحمد عيد - محمد هاشم - باهر المحمدي - عمرو سعداوي

الوسط: محمد مخلوف - موجيشا - أحمد علي عامر

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - منذر طمين - صلاح محسن

وعلى مقاعد البدلاء: محمد شحاتة - أحمد منصور - ميدو جابر - خالد صبحي - كريم بامبو - حسن علي - محمود حمادة - عمر الساعي - أحمد القرموطي

ويحتل المصري المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف أمام الزمالك صاحب المركز الثالث.

بتروجت اقتنص الصدارة برصيد 8 نقاط بعد خوضه مباراة الجولة الرابعة.

ويلعب الزمالك في الوقت ذاته أمام فاركو بنفس الجولة.

أما حرس الحدود فيحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط.