بتألق مصري.. ختام معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة بإفريقيا

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 20:01

كتب : عمرو عبد المنعم

كرة سلة

اختتم معسكر كرة سلة بلا حدود في كيجالي عاصمة رواندا والذي ينظمه NBA بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.

ويقام المعسكر لأول مرة في شرق إفريقيا بعد أن أقيم في السنوات الماضية في مصر وجنوب إفريقيا وأنجولا والسنغال.

وشهد اليوم الثاني من المعسكر تألق رامي مالك لاعب الاتحاد السكندري وكان أعلى المسجلين بين كل اللاعبين.

كرة سلة - للمرة الـ 12.. أنجولا تستعيد عرش إفريقيا بالفوز على مالي في النهائي كرة سلة - الاتحاد المصري يعلن تعديل نظام دوري السوبر رجال وسيدات ومرتبط 2025-26 لاعب سلة سابق.. بافيل بودكولجين يحطم رقم أطول لاعب في كرة القدم بمشاركة خماسي مصري.. انطلاق معسكر "كرة سلة بلا حدود" لاكتشاف المواهب الشابة في إفريقيا

وتم اختيار الثنائي بلال صهيب لاعب الأهلي ورامي مالك لاعب الاتحاد ضمن تشكيل افضل اللاعبين في اليوم الختامي.

كما تم اختيار ملك الحملي لاعبة نادي الصيد ضمن تشكيل أفضل اللاعبات في المعسكر.

وشارك في المعسكر 60 لاعب ولاعبة تحت سن 18 عاما ويتم تدريبهم من قبل مدربين ونجوم سابقين في الدوري الأمريكي لكرة السلة.

ومن مصر يشارك في المعسكر 5 لاعبين بواقع لاعبين في الشباب و3 لاعبات وهم: بلال صهيب (الأهلي) ـ رامي مالك (الاتحاد السكندري) ـ هنا الباز (الأهلي) - ياسمين أحمد (الصيد) - ملك الحملي (سبورتنج).

واستمر المعسكر لمدة 4 أيام.

وتواجد في المعسكر تشارليز لي مدرب فريق تشارلوت هورنتس الذي يلعب في دوري كرة السلة الأمريكي NBA.

وأقيم معسكر اكتشاف المواهب لكرة السلة الإفريقية في عام 2022 في مصر بحضور ستيف كيير مدرب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة وفريق جولدن ستيت واريورز.

كرة سلة منتخب مصر
