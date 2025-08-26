تشكيل الزمالك - جوان ألفينا وشيكو بانزا يقودان الهجوم.. وفتوح أساسي

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 20:05

كتب : FilGoal

جوان ألفينا - الزمالك ضد مودرن

يعود أحمد فتوح للتشكيل الأساسي لنادي الزمالك بعدما غاب خلال الجولات الثلاث الماضية.

ويلعب الزمالك ضد فاركو بعد قليل ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

فيما يستمر الثنائي جوان ألفينا وشيكو بانزا في قيادة هجوم الزمالك للمباراة الثانية على التوالي.

وأعلن يانيك فيريرا مدرب الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة فاركو:

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر

الهجوم: جوان ألفينا - عدي الدباغ - شيكو بانزا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عواد - محمود بنتايك - صلاح مصدق - محمد إسماعيل - محمد شحاتة - سيف جعفر - آدم كايد - أحمد شريف - ناصر منسي.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا ومودرن سبورت وتعادل أمام المقاولون العرب.

فيما يتواجد فاركو في المركز الأخير بنقطة واحدة، بعدما تعادل أمام إنبي وخسر أمام طلائع الجيش والأهلي.

