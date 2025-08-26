سبورت: برشلونة يخطر "يويفا" باختيار كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

ملعب كامب نو

أخطر نادي برشلونة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" باختيار ملعب كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وبسبب ضيق الوقت كان يجب على برشلونة إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالملعب الذي سيستخدمه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لأن لوائح البطولة تنص على إقامة جميع مباريات الفريق في نفس الملعب حتى نهاية شهر يناير.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة قد أخطر يويفا باختيار ملعب كامب نو لاستضافة مبارياته.

أخبار متعلقة:
انتهت في الدوري الإسباني - ليفانتي (2)-(3) برشلونة يعشق الـ 2-0.. برشلونة يقلب الطاولة على ليفانتي بطريقته المفضلة تشكيل برشلونة - راشفورد أساسي للمرة الأولى أمام ليفانتي عودة ليفاندوفسكي إلى برشلونة

وتقام مراسم قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد مساء بعد غدا الخميس.

ولم يتبق سوى أقل من 3 أسابيع على أول مباراة مقررة لبرشلونة على ملعبه الجديد ضد فالنسيا، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من مكان إقامتها.

وكان وفد من رابطة الدوري الإسباني زارت ملعب برشلونة أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيكون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي متطلبات يجب أن تتواجد في الملعب من أجل استضافة مباريات دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن إذا ما كان برشلونة حصل على تراخيص الإشغال أم لا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي أن يكون المدرج الجانبي في الملعب مفتوحا لأغراض البث التليفزيوني، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا مع المرحلة الثانية من تشغيل الملعب.

دوري أبطال أوروبا برشلونة كامب نو
نرشح لكم
يوفنتوس يعلن انتقال أرثر إلى جريميو على سبيل الإعارة سكاي: ليستر يتراجع عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس ليكيب: شكوك حول مستقبل رابيو بعد تواصل دي زيربي مع اللاعب رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة ليفركوزن يعلن ضم فاسكيز لمدة موسمين دورتموند يمدد عقد مدربه كوفاتش حمزة إكمان يواصل التمرد على رينجرز إنتر يفتتح موسمه بفوز كبير على تورينو
أخر الأخبار
يوفنتوس يعلن انتقال أرثر إلى جريميو على سبيل الإعارة 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديلي ميل: برونو فيرنانيدز يفتح باب الانتقال للسعودية في الموسم المقبل ساعة | سعودي في الجول
عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
سكاي: ليستر يتراجع عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - الزمالك (1)-(0) فاركو.. هدف محقق يضيع ساعة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - حرس الحدود (0)-(1) المصري.. نزول الساعي وميدو جابر 2 ساعة | الدوري المصري
الانتصار الأول.. عبده يحيى يخطف 3 نقاط لسموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - الطيب يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومحمد فخري أساسي 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة 3 مصدر من الزمالك لـ في الجول: تحويل تامر عبد الحميد للتحقيق.. واتجاه لشطب عضويته 4 مصدر من بيراميدز لـ في الجول: غرامة مالية على الشيبي.. ولا مفاوضات مع كولر
/articles/512084/سبورت-برشلونة-يخطر-يويفا-باختيار-كامب-نو-لاستضافة-مبارياته-بدوري-الأبطال