سبورت: برشلونة يخطر "يويفا" باختيار كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري الأبطال

أخطر نادي برشلونة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" باختيار ملعب كامب نو لاستضافة مبارياته بدوري أبطال أوروبا.

وبسبب ضيق الوقت كان يجب على برشلونة إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالملعب الذي سيستخدمه في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لأن لوائح البطولة تنص على إقامة جميع مباريات الفريق في نفس الملعب حتى نهاية شهر يناير.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية أن برشلونة قد أخطر يويفا باختيار ملعب كامب نو لاستضافة مبارياته.

وتقام مراسم قرعة منافسات دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد مساء بعد غدا الخميس.

ولم يتبق سوى أقل من 3 أسابيع على أول مباراة مقررة لبرشلونة على ملعبه الجديد ضد فالنسيا، ولكن لم يتم التأكد حتى الآن من مكان إقامتها.

وكان وفد من رابطة الدوري الإسباني زارت ملعب برشلونة أمس الثلاثاء، وفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وسيكون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي متطلبات يجب أن تتواجد في الملعب من أجل استضافة مباريات دوري أبطال أوروبا، بغض النظر عن إذا ما كان برشلونة حصل على تراخيص الإشغال أم لا.

ويشترط الاتحاد الأوروبي أن يكون المدرج الجانبي في الملعب مفتوحا لأغراض البث التليفزيوني، وهو أمر لن يكون ممكنا إلا مع المرحلة الثانية من تشغيل الملعب.