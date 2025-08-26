أنشيلوتي: يمكن لنيمار ورودريجو الاتصال بي لمعرفة سبب استبعادهما.. وأريد التعرف على باكيتا

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن سبب عدم استدعاء نيمار، في قائمة السيليساو لتوقف سبتمبر.

وأوضح كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة البرازيل: "استبعاد نيمار بسبب إصابته الأسبوع الماضي بتورم بسيطة في عضلة الفخذ وحاجته للخضوع لاختبار طبي".

وأكمل أنشيلوتي "نيمار كغيره من اللاعبين عليه أن يستعيد لياقته البدنية ليتمكن من مساعدة المنتخب على تحقيق نتائج جيدة وتقديم أفضل ما لديه في كأس العالم".

ووضع أنشيلوتي معايير لاختيار اللاعبين، قائلاً "من أهم المعايير التي نضعها اللياقة البدنية، يجب أن يكون اللاعبون الذين يلعبون مع المنتخب الوطني في كامل لياقتهم البدنية، إذا لم يكن لاعبٌ في كامل لياقته البدنية، يُمكنني بسهولة استدعاء لاعب آخر."

ويستعد المنتخب البرازيلي لمواجهتي تشيلي وبوليفيا في ختام تصفيات أمريكا الجنوبية يومي 5، و10 سبتمبر القادم.

وعن تواصله مع نيمار ورودريجو، رد "لم أجرِ أي محادثات مع نيمار أو رودريجو لتبرير غيابهما، إنهم يدركون تمامًا ما يعنيه المنتخب الوطني، وعليهما لعب مباريات وأن يكونا في حالة بدنية جيدة، لستُ بحاجة للتحدث معهم لشرح ذلك".

وأضاف "إذا أرادا توضيحًا، يمكنهما الاتصال بي، رودريجو لديه رقم هاتفي، ولا أعرف إن كان نيمار لديه، لكنني أعتقد أنه لديه".

وذكر أنشيلوتي سبب اختلاف القائمة الحالية عن السابقة: "القائمة في التوقف الحالي مختلفة قليلة عن القائمة السابق، وغياب بعض اللاعبين مثل إيدرسون، وأنتوني، وفينيسيوس جونيور لأن هدفي التعرف على لاعبين جدد لا أعرفهم جيدًا".

المنتخب البرازيلي تعادل أمام الإكوادور سلبيا، قبل الفوز أمام باراجواي في توقف يونيو، الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وتابع مدرب البرازيل "علينا أن ندرج لاعبين قد يكونون ضمن القائمة النهائية مستقبلاً، لم يتبق سوى وقت قصير جدًا للتحضير قبل انطلاق كأس العالم 2026".

ويخوض المنتخب البرازيلي مباريات ودية في أكتوبر ونوفمبر 2025، ثم مارس 2026 قبل خوض كأس العالم في يونيو.

وأوضح "خطتنا هي إنشاء قائمة أكبر بكثير، تضم 51 أو 52 لاعبًا أو أكثر."

ويقترب المنتخب البرازيلي من مواجهة كوريا الجنوبية واليابان وديا في دورة كأس كيرين الودية في أكتوبر.

وعن عودة لوكاس باكيتا، رد كارلو أنشيلوتي: "أريد التعرف عليه، فهو لاعب وسط مهم للغاية، ويتمتع بمهارات فنية عالية وقادر على اللعب في مراكز مختلفة في الملعب، أريد استغلال هذه الفرصة للتعرف عليه بشكل أفضل"

أما رودريجو كايتانو، مدير المنتخبات الوطنية في الاتحاد البرازيلي فتحدث عن عودة لوكاس باكيتا "كنا واضحين تماما بشأن لوكاس باكيتا خلال بطولة كوبا أمريكا أردنا حمايته، وفي الاستدعاء الأخير قررنا عدم ضمه في وقت كان مازال النقاش دائرًا حول اتهامه".

وأتم كايتانو في تصريحات نقلها موقع جلوبو البرازيلي "الآن أصبح تركيز باكيتا مُنصَب على وست هام والمنتخب البرازيلي بعد تبرأته، كلنا بشر والرياضي كذلك".

وبرّأت المحكمة باكيتا بعد اتهامه بالتلاعب في نتائج المباريات.

وشارك باكيتا في مباراتين مع وست هام هذا الموسم، وسجل هدفًا في المباراة التي خسرها الفريق أمام تشيلسي بنتيجة 5-1 في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وترجع آخر مباراة شارك فيها نيمار مع المنتخب البرازيلي إلى أكتوبر 2023 حين تعرض لإصابة في الركبة ضد أوروجواي.

ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث في جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026، برصيد 25 نقطة، فيما يتصدر المنتخب الأرجنتيني الترتيب برصيد 35 نقطة.