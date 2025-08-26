مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: مفاوضات مع أجوستي لتولي قيادة المنتخب

دخل الاتحاد المصري لكرة السلة في مفاوضات مع الإسباني أجوستي بوش المدير الفني السابق لفريق الأهلي لتولي قيادة منتخب مصر خلفا لمحمد الكرداني.

وودع المنتخب المصري لكرة السلة بطولة إفريقيا بعد الخسارة أمام الكاميرون 95-68 في ربع نهائي البطولة المقامة في أنجولا.

وكشف مصدر من اتحاد السلة لـ FilGoal.com: "الاتحاد المصري لكرة السلة في مفاوضات مع الإسباني أجوستي بوش لتولي قيادة منتخب مصر خلفا لمحمد الكرداني".

وأوضح المصدر "ينتهي تعاقد الكرداني مع منتخب مصر بنهاية الشهر الجاري".

وكان المنتخب الوطني قد تأهل مباشرةً للدور ربع النهائي بعد تصدره ترتيب المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة بالفوز على مالي والسنغال وأوغندا، قبل وداع البطولة أمام الكاميرون.

وتوج المنتخب المصري باللقب 5 مرات، آخرها عام 1983.

ويعود آخر ظهور لمنتخب مصر في نصف النهائي قبل 12 عاما، في بطولة 2013 في كوت ديفوار، والذي تأهل خلالها الفراعنة إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام أنجولا.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل أجوستي بوش بنهاية تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المنقضي.

وتوج أجوستي بـ 12 لقبا مع الأهلي خلال تولي المسؤولية.

وحصد أجوستي لقب الدوري 3 مرات بينما دوري المرتبط 4 مرات وكأس مصر مرتين ولقب وحيد لكل من السوبر المصري والدوري الإفريقي والبطولة العربية.