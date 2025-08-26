الفتح يجدد عقد المغربي باتنا

نجحت إدارة نادي الفتح السعودي في تجديد تعاقد المغربي مراد باتنا.

وكان المفترض أن ينتهي تعاقد باتنا مع الفتح بنهاية الموسم المنصرم.

وأعلنت إدارة الفتح تجديد تعاقد باتنا بشكل رسمي دون الكشف عن تفاصيل.

فيما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية أن الفتح جدد عقد مراد باتنا لمدة موسمين.

باتنا، البالغ 34 عامًا، انضم الى صفوف الفتح في سبتمبر 2020 قادمًا من الجزيرة الإماراتي.

وارتدى قميص الفتح خلال 126 مباراة في مختلف المسابقات، وسجل 50 هدفا، وصنع 35 آخرين.

وفي الموسم المنصرم شارك النجم المغربي في 28 لقاء بالدوري السعودي، وأحرز 13 هدفا، وصنع 6 ولعب الدور الأبرز في بقاء الفتح.

