الهلال يقدم 35 مليون يورو لخطف موهبة فيورنتينا

تقدم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع بيترو كوموزو مدافع فيورنتينا الإيطالي.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى 9 سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال أرسل عرضا رسميا لضم بيترو كوموزو مدافع فيورنتينا الإيطالي مقابل 35 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدافع صاحب الـ 20 عاما سيحسم موقفه من العرض السعودي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف إدارة الهلال إلى التعاقد مع المدافع الإيطالي من أجل ضمه إلى اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

المدافع الإيطالي الشاب تم تصعيده في موسم 2023-2024 وشارك في 12 مباراة بجميع البطولات خلال موسمه الأول.

وفي الموسم الماضي خاض كوموزو 33 مواجهة بالدوري الإيطالي وسجل هدف وحيد جاء في الجولة الختامية أمام أودينيزي.

يذكر أن الهلال الذي يقوده سيموني إنزاجي، ضم خلال الصيف الحالي كل من: داروين نونيز وثيو هيرنانديز وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي.