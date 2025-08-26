الهلال يقدم 35 مليون يورو لخطف موهبة فيورنتينا

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 18:52

كتب : FilGoal

بيترو كوموزو - فيورنتينا

تقدم نادي الهلال السعودي بعرض رسمي للتعاقد مع بيترو كوموزو مدافع فيورنتينا الإيطالي.

وتمتد فترة الانتقالات الصيفية بالدوري السعودي حتى 9 سبتمبر.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال أرسل عرضا رسميا لضم بيترو كوموزو مدافع فيورنتينا الإيطالي مقابل 35 مليون يورو.

أخبار متعلقة:
الشرق الأوسط: مدافع الهلال إلى نيوم الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد تغريم وحرمان و3-0.. قرارات لجنة الاستئناف على انسحاب الهلال من السوبر السعودي الشرق الأوسط: الهلال يرفض إعارة مهاجمه إلى أنجيه الفرنسي

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدافع صاحب الـ 20 عاما سيحسم موقفه من العرض السعودي في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وتهدف إدارة الهلال إلى التعاقد مع المدافع الإيطالي من أجل ضمه إلى اللاعبين الأجانب المقيدين تحت السن.

المدافع الإيطالي الشاب تم تصعيده في موسم 2023-2024 وشارك في 12 مباراة بجميع البطولات خلال موسمه الأول.

وفي الموسم الماضي خاض كوموزو 33 مواجهة بالدوري الإيطالي وسجل هدف وحيد جاء في الجولة الختامية أمام أودينيزي.

يذكر أن الهلال الذي يقوده سيموني إنزاجي، ضم خلال الصيف الحالي كل من: داروين نونيز وثيو هيرنانديز وعلي لاجامي وعبد الكريم دارسي.

الهلال السعودي فيورنتنيا
نرشح لكم
ديلي ميل: برونو فيرنانيدز يفتح باب الانتقال للسعودية في الموسم المقبل عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم الفتح يجدد عقد المغربي باتنا بعد قضية الرويلي.. تعديل لائحة تفرغ اللاعب المحترف من الاتحاد السعودي جوميز: كرة القدم غير عادلة والدليل السوبر السعودي.. والفتح لن ينافس على الدوري رابطة الدوري السعودي تدرس إقامة بعض المباريات خارج السعودية حارس اتحاد جدة يعود بعد التوقف الدولي الرياضية: إنزاجي ينصح مدافع الهلال بالبحث عن فريق جديد
أخر الأخبار
ديلي ميل: برونو فيرنانيدز يفتح باب الانتقال للسعودية في الموسم المقبل 17 دقيقة | سعودي في الجول
عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم 17 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: ليستر يتراجع عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. العارضة تمنع الأول 59 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - حرس الحدود (0)-(1) المصري.. جوووول منذر طمين يسجل ساعة | الدوري المصري
الانتصار الأول.. عبده يحيى يخطف 3 نقاط لسموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - الطيب يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومحمد فخري أساسي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الساعي بديل.. وطمين ودغموم أساسيان أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512080/الهلال-يقدم-35-مليون-يورو-لخطف-موهبة-فيورنتينا