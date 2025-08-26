ليكيب: شكوك حول مستقبل رابيو بعد تواصل دي زيربي مع اللاعب

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 18:34

كتب : FilGoal

أدريان رابيو

أثيرت الشكوك حول مستقبل أدريان رابيو لاعب وسط مارسيليا.

أدريان رابيو

النادي : أولمبيك مارسيليا

أولمبيك مارسيليا

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية، عن تواصل روبرتو دي زيربي المدير الفني للفريق، مع أدريان رابيو، رغم قرار النادي بعرض اللاعب للبيع.

وقرر نادي مارسيليا قبل أيام عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع.

الصحيفة الفرنسية أوضحت: "روبرتو دي زيربي المدير الفني لمارسيليا تواصل بمبادرة شخصية مع أدريان رابيو الذي قرر النادي عرضه للبيع".

وأكملت الصحيفة "استمرار لاعب الوسط الفرنسي مع الفريق صعب في ظل تمسك النادي بالقرار بعد الانتقالات اللاذعة من فيرونيك رابيو والدة اللاعب".

وهاجمت فيرونيك رابيو والدة اللاعب، إدارة مارسيليا بعد قرار بيع نجلها.

ودخل الثنائي رابيو صاحب الـ30 عاما، وجوناثان روي صاحب الـ22 عاما، في اشتباك حاد عقب الخسارة أمام ستاد رين 1-0 يوم الجمعة في انطلاقة الدوري الفرنسي.

وانتقل الإنجليزي جوناثان روي إلى بولونيا الإيطالي.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الفرنسي أدريان رابيو مع مارسيليا في صيف 2026.

وربطت تقارير رابيو بعدد من الأندية بعد قرار مارسيليا ببيع اللاعب، ومن بينهم أستون فيلا، ووست هام، وميلان، ويوفنتوس ناديه السابق.

وحقق مارسيليا الفوز على باريس في الجولة الثانية من الدوري الفرنسي يوم السبت بنتيجة 5-2.

رابيو مارسيليا روبرتو دي زيربي
