رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس، عن رغبة الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس: "داني سيبايوس يرغب في الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، رغم اختلاف الفريقين حول القيمة المالية للصفقة".

الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن ثقة سيبايوس في مشروع نادي مارسيليا.

وأتم "سيبايوس يرغب في اللعب بانتظام للمشاركة في كأس العالم 2026".

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

وقبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.