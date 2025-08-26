رومانو: سيبايوس يرغب في الانتقال إلى مارسيليا.. وخلاف حول قيمة الصفقة

الثلاثاء، 26 أغسطس 2025 - 18:26

كتب : FilGoal

داني سيبايوس - ريال مدريد - برشلونة

كشف فابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس، عن رغبة الإسباني داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

وأوضح رومانو عبر حسابه على إكس: "داني سيبايوس يرغب في الانتقال إلى أولمبيك مارسيليا، رغم اختلاف الفريقين حول القيمة المالية للصفقة".

الصحفي المتخصص في الانتقالات كشف عن ثقة سيبايوس في مشروع نادي مارسيليا.

أخبار متعلقة:
تقرير: اتحاد جدة يحاول ضم سيبايوس ولكن آس: بيتيس عرض ضم سيبايوس مقابل 5 ملايين.. ورد ريال مدريد تقرير: ريال بيتيس يرغب في استعارة سيبايوس.. ورد ريال مدريد

وأتم "سيبايوس يرغب في اللعب بانتظام للمشاركة في كأس العالم 2026".

وينتهي عقد سيبايوس مع النادي الملكي في صيف 2027.

النجم الإسباني صاحب الـ29 عاما، انضم لصفوف ريال مدريد في صيف 2017 قادما من ريال بيتيس.

وخرج سيبايوس للإعارة لنادي أرسنال الإنجليزي موسمي 2019 - 2020، و2020 - 2021، قبل العودة لصفوف ريال مدريد.

لاعب الوسط الإسباني شارك كبديل في مباراتي ريال مدريد هذا الموسم، بواقع دقيقة واحدة أمام أوساسونا، و3 دقائق أمام ريال أوفييدو.

وتوج سيبايوس مع ريال مدريد ببطولات دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس إسبانيا مرة وحيدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، وكأس العالم للأندية 3 مرات، وإنتركونتننتال مرة وحيدة

كما فاز مع أرسنال ببطولة كأس إنجلترا، ودرع المجتمع.

وقبل أيام، قرر نادي مارسيليا عرض الثنائي أدريان رابيو وجوناثان روي للبيع، بعد اشتباكهما في غرفة الملابس.

داني سيبايوس مارسيليا ريال مدريد
نرشح لكم
الهلال يقدم 35 مليون يورو لخطف موهبة فيورنتينا ليفركوزن يعلن ضم فاسكيز لمدة موسمين بعد 6 سنوات في الدوري المصري.. اتحاد تواركة يعيد الوادي إلى المغرب الرياضية: الشباب يقترب من ضم لاعب جلادباخ سبورت: تشيلسي يعرض 50 مليون يورو للتعاقد مع فيرمين لوبيز دورتموند يضم تشوكويميكا نهائيا تقرير: الشباب مهتم بضم فابينيو ساسولو يعلن ضم ماتيتش
أخر الأخبار
ديلي ميل: برونو فيرنانيدز يفتح باب الانتقال للسعودية في الموسم المقبل 17 دقيقة | سعودي في الجول
عودة نجوم الهلال.. قائمة السعودية لوديتي سبتمبر استعدادا لتصفيات كأس العالم 17 دقيقة | سعودي في الجول
سكاي: ليستر يتراجع عن بيع الخنوس إلى كريستال بالاس 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري - الزمالك (0)-(0) فاركو.. العارضة تمنع الأول 58 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري - حرس الحدود (0)-(1) المصري.. جوووول منذر طمين يسجل ساعة | الدوري المصري
الانتصار الأول.. عبده يحيى يخطف 3 نقاط لسموحة أمام كهرباء الإسماعيلية في الوقت القاتل ساعة | الدوري المصري
تشكيل فاركو - الطيب يقود الهجوم أمام الزمالك.. ومحمد فخري أساسي ساعة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - الساعي بديل.. وطمين ودغموم أساسيان أمام حرس الحدود ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 جمع بين 5 جوائز في موسم واحد.. إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح في عام "استثنائي" 2 بيان توضيحي من وزارة الإسكان بشأن سحب أرض نادي الزمالك 3 سيطرة من ليفربول.. صلاح يقود تشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي 4 قائمة الأهلي - غياب رباعي في الدفاع أمام غزل المحلة.. وظهور عابدين لأول مرة
/articles/512077/رومانو-سيبايوس-يرغب-في-الانتقال-إلى-مارسيليا-وخلاف-حول-قيمة-الصفقة