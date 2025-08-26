مصدر من الأهلي لـ في الجول: الخطيب لم يحسم موقفه بشأن القائمة المرشحة للانتخابات

لم يحسم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي موقفه بشأن القائمة المرشحة للانتخابات.

وتقام انتخابات مجلس إدارة في شهر أكتوبر المقبل.

وكشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "محمود الخطيب لم يحسم موقفه بشأن القائمة المرشحة لانتخابات الأهلي المقبلة".

وتابع "سيد عبد الحفيظ من أبناء النادي بالتأكيد لكن لم يستقر على أي أسماء أو مرشحين للانتخابات".

وكان قد تم تداول اسم سيد عبد الحفيظ للترشح في انتخابات الأهلي المقبلة.

ورد سيد عبد الحفيظ بأنه لم يقرر موقفه حتى الآن.

وشدد عبد الحفيظ على أنه سيختار الأصلح لمصلحة النادي الأهلي بعد استشارة لجنة حكماء النادي ومحمود الخطيب الرئيس الحالي.

وأقر مجلس النواب المصري بالموافقة بشكل نهائي على تعديلات قانون الرياضة المصري، والذي شهدت عدت تعديلات أبرزها هو إلغاء بند الـ8 سنوات.

ووافق المجلس على إلغاء بند الـ8 سنوات لمجالس الإدارات في الرياضة المصرية، على أن تكون المدة الأقصى لمجالس الإداراة 12 سنة، وذلك حتى تتوافق مع قوانين ولوائح اللجنة الأولمبية الدولية.